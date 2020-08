Bruce Cassidy prévoit des changements

Après avoir raté le match numéro 2 de la série contre les Hurricanes de la Caroline, l’attaquant des Bruins de Boston David Pastrnak demeure un cas incertain en vue du prochain affrontement entre les deux équipes. Qu’il soit de retour ou non, Bruce Cassidy prévoit apporter des changements à sa formation.

Peu avant la rencontre de jeudi soir, les Bruins ont rayé le nom du joueur tchèque de leur formation. En son absence, les Hurricanes en ont profité pour signer une victoire de 3 à 2 et pour égaler la série de premier tour dans l’Association de l’Est 1 à 1. L’organisation des Bruins n’a pas précisé pourquoi son joueur vedette n’avait pas été en mesure de jouer.

«"Pasta" [Pastrnak] n’a pas patiné aujourd’hui, et il y a encore des possibilités qu’il joue demain, a indiqué Cassidy vendredi, lors de son point de presse quotidien. Mais comme le match est à midi [samedi] et qu’il n’aura pas la chance de patiner le matin comme on le fait quand nous avons un match à 19 h, ça va être difficile. Nous évaluerons la situation en matinée.»

D’une manière ou d’une autre, Cassidy remaniera ses effectifs. Il n’a toutefois pas précisé comment.

«Nous avions beaucoup de gars sur la glace aujourd’hui. Il y a toujours les bleus et les petites blessures du quotidien, donc je ne peux pas vraiment dire maintenant quelle sera la formation. Mais nous ferons des changements tant en attaque qu’en défense pour insuffler de l’énergie et pour changer la dynamique à l’attaque.»

Rask devant le filet

Cassidy prévoit à nouveau confier le filet des Bruins à Tuukka Rask. L’entraîneur-chef n’a pas tenu rigueur au gardien finlandais pour les propos qu’il a tenus jeudi soir après la défaite. Rask a dit qu’il n’y avait pas une atmosphère de séries éliminatoires dans la bulle torontoise.

«Je ne lui ai pas reparlé après ses commentaires, a dit Cassidy. C’est un environnement unique, mais je vois l’intensité des séries sur la glace. Tu dois juste prendre le contrôle de ce que tu peux contrôler quand tu es un joueur ou un entraîneur.»

«Ils vont donner la coupe Stanley cette année, ainsi on doit jouer notre meilleur hockey si on veut être l’équipe qui l’emporte, a poursuivi le pilote des Bruins. C’est notre but depuis le début de l’année. Nous n’avions pas prévu nous retrouver dans un environnement comme ça, mais nous y sommes. Tu dois jouer les cartes qu’on te donne.»