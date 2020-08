Bo Horvat fait très mal aux Blues

Les chances des Blues de St. Louis de gagner une deuxième coupe Stanley consécutive ont diminué de beaucoup, vendredi, à Edmonton, puisque l’équipe du Missouri a subi une défaite de 4 à 3 en prolongation contre les Canucks de Vancouver.

Le capitaine Bo Horvat a permis aux siens de prendre une avance de 2 à 0 dans la série, grâce à sa réussite en temps supplémentaire.

Les Blues ont presque causé une surprise en troisième période. En retard 3 à 1, Samuel Blais a d’abord réduit l’écart à un seul but. Jaden Schwartz a quant à lui forcé la tenue d’une prolongation alors qu’il restait six secondes à faire au temps réglementaire. Ryan O’Reilly a inscrit le premier but des Blues, lors d’un avantage numérique en fin de deuxième période.

Les Canucks se sont rapidement donné une option sur la rencontre. Au premier engagement, Horvat a inscrit son premier de deux buts lors d’un désavantage numérique d'une manière spectaculaire!

Tanner Pearson a, pour sa part, profité d’une situation avec l’avantage d’un homme pour doubler l’avance des siens. Elias Pettersson a été l’auteur de l’autre filet de la formation canadienne.

Jacob Markstrom a repoussé 34 des 37 rondelles dirigées vers lui. Son vis-à-vis, Jordan Binnington, a cédé quatre fois sur 25 lancers.

Le troisième match de la série aura lieu dimanche.