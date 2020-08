À TVA Sports: Hurricanes 2 - Bruins 2

Pour une deuxième fois en deux jours, les Bruins et les Hurricanes s’affrontent, cette fois à 20h.

Cette rencontre est présentée sur les ondes de TVA Sports!

Ce match est en cours. La marque est de 2-2 en troisième période.

SOMMAIRE

DEUXIÈME PÉRIODE

19:56 - Hurricanes 2 | Bruins 2 - L'indiscipline fait mal dans ce match! Les Bruins répliquent avec un homme en plus sur la patinoire. Brad Marchand s'empare de son retour de lancer et les deux équipes retraitent au vestiaire avec un pointage de 2-2.

16:41 - Hurricanes 2 | Bruins 1 - Les «Canes» en ajoutent moins de deux minutes plus tard! Le jeune Andrei Svechnikov complète un superbe jeu de passes pour battre Tuukka Rask.

15:13 - Hurricanes 1 | Bruins 1 - La Caroline réplique en avantage numérique. Teuvo Teravainen laisse partir un bon tir du cercle droit et ramène tout le monde à la case départ.

PREMIÈRE PÉRIODE

15:41 - Hurricanes 0 | Bruins 1 - Boston ouvre la marque lors d'un jeu de puissance. David Krejci est patient et y va d'une belle feinte de tir pour mystifier la défensive de la Caroline. L'attaquant décide ensuite de tirer et trouve le fond du filet!

00:00 - Début de la rencontre.

____________________________

Boston tente de doubler son avance dans la série sans l'aide de son attaquant vedette David Pastrnak. Les Bruins n'ont pas expliqué la raison de son absence.

Les deux formations devaient disputer leur premier match mardi soir, mais celui-ci avait été repoussé à mercredi matin en raison des cinq périodes de prolongation ajoutées au duel Lightning-Jackets, tenu sur la même patinoire.

Bruins et «Canes» ont donc lancé les hostilités dès 11h, hier, dans un match qui est allé, cette fois, en deuxième période de prolongation. C’est l’incontournable Patrice Bergeron qui a marqué le but décisif pour permettre à Boston de l’emporter 4-3.

«On s’améliore d’un match à l’autre, a souligné le Québécois. Il faut qu’on continue comme ça.»

La bonne nouvelle pour les ‘Canes, c’est qu’ils ne passeront pas beaucoup de temps à penser à leur défaite.«Tu ne veux pas laisser ça mariner trop longtemps, a admis l’entraîneur, Rod Brind’Amour. On a la chance de revenir et de jouer immédiatement. Et je pense que c’est une bonne chose.»

L’entraîneur devra lui aussi oublier rapidement ce premier match, à la suite duquel il a été soulagé de 25 000 $ par la LNH pour avoir critiqué l’arbitrage avec un peu trop de véhémence.Il risque de pouvoir compter, ce soir, sur le retour au jeu du vétéran Justin Williams, qui a raté le match d’hier en raison d’une blessure dont la nature n’a pas été dévoilée.