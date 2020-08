Pas de panique, mais un peu d’agacement

Les Capitals de Washington et leur gardien Braden Holtby n’ont guère apprécié le premier match de leur quart de finale de l’Association de l’Est contre les Islanders de New York et ils ont l’intention d’effectuer les correctifs nécessaires pour éviter un autre effondrement.

La bande d’Alexander Ovechkin a échappé une avance de deux buts en concédant quatre filets de suite, incluant trois au dernier engagement, pour s’incliner 4 à 2 en ouverture de série. Pour le célèbre numéro 8, il ne sert à rien de ruminer davantage.

«On continue la route, tout simplement. On va regarder la vidéo et ce sera fini. Il n’y a pas d’autre chose à faire. Nous devons apprendre de nos erreurs et nous concentrer sur la prochaine partie», a déclaré le Russe au site NHL.com.

Toutefois, la tâche des Capitals pourrait être plus lourde à cause de la blessure du vétéran Nicklas Backstrom. Il a été frappé par Anders Lee tôt dans la rencontre et n’a pas joué au cours des deux dernières périodes.

«Évidemment, tout le monde sait à quel point il est bon, a ajouté Ovechkin au sujet de son coéquipier. C’est un gros joueur, donc je suis sûr qu’il se rétablira. Nous avons une journée avant l’autre match et nous verrons.»

En revanche, Washington devrait compter sur le retour de Lars Eller, vendredi. L’ancien du Canadien de Montréal est demeuré en confinement à Toronto après s’être absenté pour assister à la naissance de son fils.

«Ne pas miser sur deux de nos trois principaux joueurs de centre fut bien entendu difficile, a admis l’instructeur-chef Todd Reirden. Néanmoins, nous avons réalisé de bonnes choses et nous étions en contrôle de la situation. Ce sont nos erreurs qui nous ont coulés éventuellement.»

Holtby prend le blâme

D’ailleurs, les hommes de Reirden devront espérer que leur gardien de confiance fasse mieux. Holtby a paru chancelant sur plusieurs séquences et a avoué ses fautes sur certains buts de l’adversaire.

«Je pense que nous avons suffisamment d’expérience pour savoir qu’un match ne fait pas une série. C’est votre façon de répondre à cela, votre manière de réaliser les petits détails, qui importe. Il faut tirer des leçons et mieux jouer, a-t-il dit. Je pense que notre groupe et moi-même devons offrir notre meilleur à la prochaine partie. Selon moi, si on s’attend à plus de nous-mêmes, nous allons gagner, comme ce fut le cas avant.»