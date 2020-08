Nazem Kadri a parlé avec son travail

Nazem Kadri a joué un rôle clé dans la victoire de 3 à 0 de l’Avalanche du Colorado face aux Coyotes de l’Arizona, mercredi, en marquant le but gagnant. Selon l’entraîneur-chef Jared Bednar, Kadri a été le meilleur attaquant lors de ce premier match de la série quart de finale de l’Association de l’Ouest.

Malgré le brio du gardien Darcy Kuemper, qui a frustré les joueurs de l’Avalanche jusqu’à la 13e minute du troisième vingt, Kadri n’a jamais fléchi. Il a finalement réussi à percer le mystère avec son septième tir au but de la rencontre. L’attaquant ontarien a récupéré une rondelle libre devant la cage des Coyotes pour ensuite la pousser derrière Kuemper.

Ce but a été la bougie d’allumage pour l’Avalanche, qui a doublé son avance 10 secondes plus tard avec la réussite de J.T. Compher. Mikko Rantanen a complété le travail peu après.

Bednar a salué le travail de Kadri, qui s’est démarqué par son implication physique, sa patience avec la rondelle, ses décisions et ses menaces offensives.

«Nous avons besoin de cette profondeur de sa part pour marquer et produire pendant les séries», a dit Bednar au site LNH.com.

«C’est très important pour notre équipe, car nos opposants vont se concentrer sur le trio de MacKinnon. Les équipes vont faire ça, on s’y attend et on manœuvre à travers ça. Ce soir, ç’a pris un moment [au trio de MacKinnon pour s’ajuster], mais il y a des gars comme "Naz" [Kadri] qui se sont levés et qui ont fait le travail.»

Le rôle offensif

À sa première saison avec l’Avalanche, Kadri a accumulé 36 points (19 buts et 17 aides) en 51 matchs. Malgré sa réputation d’agitateur, son rôle offensif prend une place de plus en plus importante.

«J’essaie d’avoir davantage une mentalité de marqueur, a expliqué Kadri. J’essaie d’obtenir le plus de chances de marquer possible. Je me sens à l’aise et en confiance avec mon tir, particulièrement quand les gars vont au filet. Lorsque je vois une opportunité de lancer, je ne veux pas la manquer.»

En 10 saisons avec les Maple Leafs de Toronto, Kadri a perdu les quatre rondes éliminatoires auxquelles il a participé dans la LNH. Il est très confiant maintenant de pouvoir se rendre loin en séries avec l’Avalanche.

«Avec cette équipe, c’est le niveau de compétitivité est au plafond, a lancé Kadri. Nous avons une tonne de talent, mais nous avons aussi une bonne éthique de travail. [...] Nous n’avons pas peur d’aller où ça brasse et d’essayer de compter des buts. C’est un des grands aspects positifs de notre équipe.»

Le deuxième match entre l’Avalanche et les Coyotes aura lieu vendredi après-midi, à Edmonton.