Même avec une suspension moindre, Kelly ne décolère pas

L’artilleur des Dodgers de Los Angeles Joe Kelly a vu sa suspension réduite de huit à cinq parties, mercredi soir.

Le lanceur a été puni par le baseball majeur pour avoir lancé deux balles proches de la tête d’Alex Bregman et de Carlos Correa des Astros de Houston, le 28 juillet dernier, dans un gain de 5 à 2 de l’équipe californienne. Le droitier avait porté la première sanction en appel.

Kelly s’est défendu d’avoir voulu se venger contre les joueurs des Astros, au cœur du scandale des signaux volés lors de la saison 2017 et d’une partie de la campagne suivante. Des commentaires qu’aurait émis l’artilleur aux frappeurs de l’équipe texane auraient laissé présager le contraire.

Rappelons que les Astros ont reçu une amende et perdu des choix de repêchage. Le directeur général Jeff Luhnow et le gérant AJ Hinch ont été suspendus par les majeures pour cette affaire et ont ensuite été renvoyés par le club de Houston.

Kelly a d’ailleurs l’impression que ce ne sont pas les bonnes personnes qui ont été punies dans cette affaire.

«C’est absurde quand on regarde qui est tombé pour ce qui s’est passé, a-t-il dit lors de son passage à la baladodiffusion de son coéquipier Ross Stripling. Oui, tout le monde est impliqué, mais la façon dont [le système des signaux volés] était géré là-bas ne provenait pas des entraîneurs. Ils n’étaient pas en charge de la chose. Ce sont les joueurs. Ainsi maintenant, les joueurs bénéficient de l’immunité et tout ce qu’ils font, c’est de faire les mouchards comme des petits salauds.»

Dans son enquête, le baseball majeur a promis l’immunité aux athlètes qui dénonçaient le système.

«Quand tu souilles le nom de quelqu’un pour sauver ton propre nom, c’est l’une des pires choses que tu peux probablement faire. Cela me dérange vraiment, a affirmé Kelly. Je pense que cela m’irritera pour toujours.»

Les Braves encore privés d’Acuna fils

Le voltigeur Ronald Acuna fils ne sera pas de la formation des Braves d’Atlanta lors de leur série de trois parties contre les Marlins de Miami, ce week-end.

L’athlète de 22 ans souffre d’une inflammation au poignet gauche. Il a d’ailleurs raté les deux derniers duels de son club.

Son nom ne sera cependant pas ajouté à la liste des blessés.

«Ils ont fait les tests et c’est simplement de l’irritation, a indiqué le gérant des Braves, Brian Snitker, mercredi. J’espère que l’inflammation se calmera. Nous allons le réévaluer lundi, mais c’est la meilleure nouvelle possible.»

En 66 apparitions au bâton cette saison, Acuna fils a maintenu une moyenne de ,258 et frappé 17 coups sûrs, dont quatre circuits.