Lightning et Jackets retournent à la guerre

Les séries de la LNH se poursuivent aujourd’hui à TVA Sports, alors que la chaîne présente trois matchs en journée et en soirée.

Blue Jackets – Lightning, 15h

D’abord, le Lightning et les Blue Jackets se disputeront le deuxième match de leur série, cet après-midi, après avoir eu besoin de cinq périodes de prolongation pour déterminer un vainqueur lors du premier.

C’était Tampa Bay, grâce à un but de Brayden Point, qui s’était sauvé avec une victoire de 3-2.

Les Blue Jackets ne se laisseront sans doute pas endormir pour autant : la troupe de l’entraîneur John Tortorella avait fait preuve de caractère, lors de la ronde de qualification, pour remporter son match ultime contre Toronto après avoir subi une défaite crève-cœur lors de la rencontre précédente.

L’équipe souhaitera néanmoins éviter la prolongation, cette fois, après s’y être retrouvé à plusieurs reprises dans les derniers matchs.

«On a joué beaucoup de minutes dans les cinq ou six derniers jours, a admis Tortorella. Le groupe d’entraîneurs est impressionné par les joueurs, comment ils se sont comportés ici, dans la bulle (à Toronto) et comment ils se tiennent prêts à jouer à chaque match.»

Les deux gardiens du dernier match, Joonas Korpisalo (Blue Jackets) et Andrei Vasilevskiy (Lightning), qui ont vu leur juste part de caoutchouc, seront vraisemblablement de retour devant le filet aujourd’hui.

Blackhawks – Golden Knights, 17h30

Il s’agira également du deuxième match de cette série, que les Golden Knights mènent 1-0 après l’avoir emporté 4-1 mardi.

Les Hawks, dernière équipe admise en ronde de qualification dans l’Ouest, auront fort à faire pour rebondir contre une formation bien rodée.

«C’est une équipe très structurée et simple, souligne le défenseur des Hawks Calvin de Haan. Ils sont lourds : il faut leur lever notre chapeau, ils jouent très bien en équipe.»

L’un des joueurs qui seront à surveiller du côté de Vegas est Max Pacioretty : l’ancien capitaine du CH disputait son premier match depuis le mois de mars, mardi dernier, après s’être blessé lors du camp, et il a offert une performance en demi-teinte. Son entraîneur, Peter DeBoer, ne s’en fait toutefois pas au sujet de l’Américain.

«Il est en très bonne forme, il a l’air bien lors des entraînements, a-t-il expliqué. Pour retrouver son synchronisme, il faut jouer des matchs. Je sais que ça va revenir rapidement dans son cas, je ne m’inquiète pas.»

Bruins – Hurricanes, 20h

Pour une deuxième fois en deuxjours, les Bruins et les Hurricanes s’affronteront, cette fois à 20h.

Les deux formations devaient disputer leur premier match mardi soir, mais celui-ci avait été repoussé à mercredi matin en raison des cinq périodes de prolongation ajoutées au duel Lightning-Jackets, tenu sur la même patinoire.

Bruins et ‘Canes ont donc lancé les hostilités dès 11h, hier, dans un match qui est allé, cette fois, en deuxième période de prolongation. C’est l’incontournable Patrice Bergeron qui a marqué le but décisif pour permettre à Boston de l’emporter 4-3.

«On s’améliore d’un match à l’autre, a souligné le Québécois. Il faut qu’on continue comme ça.»

La bonne nouvelle pour les ‘Canes, c’est qu’ils ne passeront pas beaucoup de temps à penser à leur défaite.

«Tu ne veux pas laisser ça mariner trop longtemps, a admis l’entraîneur, Rod Brind’Amour. On a la chance de revenir et de jouer immédiatement. Et je pense que c’est une bonne chose.»

L’entraîneur devra lui aussi oublier rapidement ce premier match, à la suite duquel il a été soulagé de 25 000 $ par la LNH pour avoir critiqué l’arbitrage avec un peu trop de véhémence.

Il risque de pouvoir compter, ce soir, sur le retour au jeu du vétéran Justin Williams, qui a raté le match d’hier en raison d’une blessure dont la nature n’a pas été dévoilée.