Les Blue Jays coulés en 10e manche

Les Blue Jays de Toronto ont frappé d’innombrables coups de circuit, mais ça n’a pas été suffisant pour vaincre les Marlins de Miami, qui l’ont emporté 14 à 11 en 10e manche, mercredi soir, à Buffalo.

Les Torontois ont organisé toute une remontée en frappant des longues balles dans six manches consécutives pour forcer la manche supplémentaire. C’est la première fois que les Blue Jays alignaient autant de manches avec des circuits dans leur histoire.

En retard 8 à 0 à la troisième manche, Teoscar Hernandez a ouvert le bal en étirant les bras pour deux points. Rowdy Tellez l’a imité dès l’assaut suivant, qui a à son tour inspiré Travis Shaw.

En sixième manche, ce fut au tour de Danny Jansen de sortir une balle du terrain pour deux points. Vladimir Guerrero fils, Bo Bichette et Travis Shaw, encore lui, ont récidivé avec des circuits en solo.

Bichette est aussi devenu le plus jeune joueur de l’histoire des Jays à frapper cinq coups sûrs en une seule rencontre.

C’était sans compter sur la force de caractère des Marlins, qui ont marqué des points grâce à Magneuris Sierra et Jesus Aguilar lors de la manche décisive. Ce dernier a d’ailleurs produit quatre points au total, en six tours au bâton.

La victoire de Miami est allée à la fiche de Brandon Kintzler (1-0), qui s’est amené en relève pendant une manche et un tiers en fin de rencontre. Le sauvetage a été effectué par Josh A. Smith, son premier de la campagne.

Rafael Dolis (0-1), qui s’était amené à la 10e rotation, a ajouté la défaite après avoir donné trois coups sûrs et un but sur balles en deux tiers de manche.

Une autre victoire pour les Rays

Les Rays de Tampa Bay ont signé une cinquième victoire consécutive en l’emportant 9 à 5 face aux Red Sox, à Boston.

Brandon Lowe et Yoshi Tsutsugo ont chacun claqué un circuit de deux points pour les visiteurs, qui étaient en avant 8 à 0 après seulement quatre manches.

Les Red Sox ont réalisé une poussée de cinq points en huitième manche, notamment grâce au grand chelem de J.D. Martinez.

La relève des Rays a ensuite fermé la porte pour sauvegarder la victoire de Blake Snell (1-0), qui n’a accordé que quatre coups sûrs en cinq manches sur la butte, en plus de réussir six retraits au bâton.

Ailleurs dans le baseball majeur

À Detroit, Tim Anderson a cogné quatre coups sûrs, dont un circuit en solo, pour aider les White Sox de Chicago à s’imposer par la marque de 7 à 5 devant les Tigers.

Eloy Jiminez a aussi frappé la longue balle pour les visiteurs. Il s’agissait de son cinquième circuit de la saison.

C’est toutefois un double de trois points de Luis Robert en cinquième manche qui a fait la différence.

À Denver, Starling Marte a produit quatre points dans la victoire de 13 à 7 des Diamondbacks de l’Arizona face aux Rockies du Colorado. Le joueur de deuxième but a notamment réussi son deuxième circuit de la saison.

Alors que les deux formations étaient à égalité 5 à 5 après six manches, les visiteurs ont pris les choses en main en septième en inscrivant huit points. David Peralta en a produit trois à l’aide d’un double.

À Cleveland, Kyle Hendricks (3-1) a limité les Indians à un point et sept coups sûrs en six manches pour aider les Cubs de Chicago à l’emporter 7 à 2. Sur le plan offensif, Anthony Rizzo et Kris Bryant ont chacun frappé la longue balle tandis que Jason Heyward et David Bote ont chacun produit deux points.