La suite est maintenant connue pour l'Impact

L’Impact de Montréal sait désormais ce qui l’attend dans les prochains jours, car il disputera un total de six matchs contre ses rivaux canadiens de la Major League Soccer (MLS), le Toronto FC et les Whitecaps de Vancouver, à compter du 25 août.

Le circuit Garber a dévoilé par voie de communiqué jeudi les grandes lignes de son plan pour les trois formations du pays, qui seront contraintes pour le moment de jouer uniquement entre elles en raison de la fermeture de la frontière canado-américaine.

Dans le cadre de l’étape initiale de cette reprise suivant le tournoi «La MLS est de retour» et comptant au classement de la saison régulière ainsi qu’au Championnat canadien 2020, une série de matchs entre les trois clubs s’amorcera mardi prochain pour se conclure le 16 septembre. Chaque club se mesurera à ses deux adversaires à trois reprises et tous les matchs auront lieu à l’intérieur des trois marchés concernés. Également, la ligue a indiqué que les duels se tiendront tous à huis clos.

Après qu’ils eurent visité le TFC les 18 et 21 août, les Whitecaps se présenteront à Montréal pour un duel le 25 août. Le Bleu-Blanc-Noir jouera de nouveau à domicile trois jours plus tard, cette fois contre les «Reds», avant de leur rendre la politesse dans la Ville Reine le 1er septembre. À la suite d’un autre passage du TFC à Montréal le 9 septembre, la troupe de l’entraîneur-chef Thierry Henry se rendra à Vancouver pour des matchs les 13 et 16 septembre.

Diffuseur francophone exclusif de l’Impact, la chaîne TVA Sports présentera les six rencontres de l’équipe.

Précédemment, la MLS avait publié samedi un calendrier impliquant seulement ses équipes américaines, ajoutant que ses séries éliminatoires comprendront 18 équipes; en 2019, il y en avait 14 l’an dernier. La Coupe MLS sera disputée le 12 décembre prochain.

Quant au reste de la campagne, la MLS a dit souhaiter dévoiler ses intentions d’ici le début septembre.

Championnat canadien

La formation ayant obtenu le plus de points au cours de cette séquence d’ici le 16 septembre obtiendra sa qualification pour la finale du Championnat canadien. Celle-ci sera en fait un seul match disputé contre le vainqueur du tournoi à huit équipes de la Première Ligue canadienne s’entamant ce jeudi à l’Île-du-Prince-Édouard. Le gagnant remportera la coupe des Voyageurs et se qualifiera pour la prochaine présentation de la Ligue des champions de la CONCACAF.

L’Impact a gagné le dernier championnat national et disputait le quart de finale de la Ligue des champions contre le C.D. Olimpia quand la compétition a été interrompue en mars.