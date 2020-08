La MLS dévoile le joueur le plus méritant de son tournoi estival

Le milieu de terrain des Timbers de Portland Sebastian Blanco a été choisi jeudi le joueur par excellence du tournoi «La MLS est de retour», lui qui a aidé les siens à remporter cette compétition marquant la reprise des activités du circuit Garber.

Blanco a eu le dernier mot dans un scrutin visant à déterminer le gagnant. Il a obtenu 40,86 % des suffrages, comparativement à 37,54 % pour Nani, de l’Orlando City SC. Celui-ci a certes eu l’avantage dans les voix du public avec 49,61 %, sauf que le vote des partisans ne comptait que pour le quart de l’ensemble du sondage. Chez les médias, le joueur des Timbers a justement reçu 49,61 % des voix.

Diego Rossi (Los Angeles FC, 16,40 %) et Andre Blake (Union de Philadelphie, 4,01 %) ont pris respectivement les troisième et quatrième places du vote global.

Âgé de 32 ans, Blanco a récolté trois buts et cinq mentions d’aide pendant le tournoi, inscrivant deux filets victorieux. Portland a défait Orlando City 2 à 1 en finale, mardi.

«Je suis très heureux de cet accomplissement, mais ce qui me satisfait encore plus, c’est que nous ayons pu décrocher le titre, a-t-il déclaré au site de son équipe. Tous savent que je laisse tout sur le terrain à chaque rencontre et à mes yeux, les réussites collectives passeront toujours avant celles de l’individu. J’accepte ce prix à un moment important de ma carrière.»

Depuis son arrivée à Portland avant la saison 2017, le joueur désigné a totalisé 25 buts en saison régulière.

Nashville acquiert un joueur d’expérience

Les Red Bulls de New York ont échangé jeudi le milieu de terrain Alex Muyl au Nashville SC, en retour d’une place de joueur étranger valable jusqu’à la fin 2021.

En plus de quatre saisons avec le club évoluant au New Jersey, Muyl a totalisé 12 buts et 19 mentions d’aide. En 140 matchs, toutes compétitions confondues, il a passé 8243 minutes sur la surface de jeu. Il est un produit de l’académie des Red Bulls, y ayant joué de 2011 à 2013.

«Alex est un vrai professionnel et il était complètement engagé pendant son séjour ici, a déclaré l’instructeur-chef des Taureaux rouges, Chris Armas, dans un communiqué. Il a été un bel exemple de ce que signifie être un membre des Red Bulls sur le terrain, en plus d’être un leader dans la communauté.»

Par ailleurs, l’organisation new-yorkaise pourrait recevoir 50 000 $ en allocation générale si son ancien joueur respecte certains critères de performance.