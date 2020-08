Jonathan Sénécal choisit les Carabins

Le quart-arrière Jonathan Sénécal a décidé de se joindre aux Carabins de l’Université de Montréal, confirmant ainsi son retour au Québec.

Dans un communiqué émis jeudi avant-midi, quelques heures avant un point de presse, les Carabins ont indiqué que l’ex-étoile du Phénix du collège André-Grasset avait mentionné à leur entraîneur-chef Marco Iadeluca qu’il jouera pour les finalistes de la Coupe Vanier 2019.

En juin 2019, l’athlète de 20 ans avait décidé de poursuivre sa carrière et ses études avec les Huskies de l’université Connecticut de la NCAA. Après un premier séjour aux États-Unis amorcé en janvier afin d’amorcer sa scolarité, il avait dû revenir en sol québécois en avril en raison de la crise de la COVID-19. Il est revenu à UCONN au début juillet, mais a récemment changé d’idée concernant la suite de sa carrière de football.

«La pandémie et l’annulation de la saison par l’équipe des Huskies m’ont fait réfléchir, le contexte n’est plus du tout le même que lorsque j’avais annoncé ma décision. C’était moins sensé pour moi d’étudier hors du campus et de ne pas vivre l’expérience de jouer au football aux États-Unis. Après réflexion, je sentais que c’était préférable de revenir près de ma famille», a expliqué Sénécal dans le communiqué des Bleus.

«J’ai une excellente relation avec Marco depuis plusieurs années. C’est non seulement un entraîneur qui m’a beaucoup fait progresser comme joueur de football, mais aussi une personne en qui j’ai confiance et sur qui je peux compter. Une fois de retour au Québec, je l’ai contacté et il m’a proposé un plan qui cadre parfaitement avec mon cheminement sportif, académique et personnel. Je voulais prendre une décision rapide et m’investir à 100% dans ce projet dès que possible.»

Enorme nouvelle pour le 🏈 québécois; le QA Jonathan Sénécal revient des 🇺🇸 et de @UConnFootball et va s’aligner avec les @Carabins dès cet automne. Admissible pour cette saison. Meilleur QA des 20 dernières années au Québec. — CA Sinotte (@CASinotteTVAS) August 13, 2020

Un entraîneur très heureux

Le pilote des Carabins se réjouit de la décision de Sénécal, qui étudiera en administation à HEC Montréal et qui devient le neuvième joueur de l’édition 2018 du Phénix, championne du Bol d’Or, à rejoindre les rangs des Bleus.

«La venue de Jonathan est sans contredit une excellente nouvelle pour notre programme de football, il assure une relève à une position importante où nous comptons déjà sur de très bons athlètes, a mentionné Iadeluca. Au-delà de ses habiletés sur le terrain, Jonathan est ce qu’on appelle un étudiant du football, il a une approche très cérébrale et cherche toujours à comprendre et à s’améliorer.»

«Malgré ses succès individuels, c’est un jeune homme très humble et très dédié à la cause de l’équipe, un étudiant-athlète qui a une éthique de travail exemplaire. C’est un réel plaisir de pouvoir poursuivre ma collaboration avec lui, aucun doute qu’il s’intégrera très bien dans la vision que nous avons.»

Sénécal a brillé sur le circuit collégial du RSEQ, récoltant plusieurs honneurs et records. Il a guidé le Phénix au premier Bol d’Or de son histoire en division 1. En seulement 19 matchs, il a amassé 5976 verges par les airs, complété 349 passes, dont 59 pour le touché, un record qu’il partage avec Arnaud Desjardins du Cégep du Vieux-Montréal.

Considéré par plusieurs comme l’un des plus meilleurs espoirs du football québécois, il a également porté les couleurs d’Équipe Canada à l’International Bowl de 2017 et 2018 à Arlington au Texas, en plus de remporter la Coupe Canada avec Équipe Québec en 2016, formation dirigée par Iadeluca. Ce dernier a également épaulé Sénécal à André-Grasset où il était coordonnateur offensif avant de revenir avec les Carabins en janvier dernier.