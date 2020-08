Phillip Danault comparé à un ancien capitaine des Canadiens!

Carey Price n’est pas le seul à avoir joué un grand rôle dans la qualification des Canadiens de Montréal en séries éliminatoires. Sans réellement noircir la feuille de pointage, l’attaquant Phillip Danault est parvenu à maitriser les meilleurs joueurs des Penguins de Pittsburgh et semble en mission face aux Flyers de Philadelphie.

Aux yeux de l’analyste Michel Bergeron, le style de jeu du Québécois de 27 ans lui rappelle nul autre que celui de l’ancien capitaine du Tricolore Guy Carbonneau.

• À lire aussi: À VOIR: Shea Weber fait débloquer l'avantage numérique du CH!

• À lire aussi: Une déclaration dangereuse de Voracek, croit Gagné

Carbonneau, reconnu comme étant l’un des meilleurs attaquants défensifs de sa génération, s'occupait des meilleurs joueurs du circuit. Selon Bergeron, Danault a les responsabilités défensives de celui qui a soulevé la coupe Stanley avec le Bleu-Blanc-Rouge en 1993.

Lors de segment «Sans Filet» à TVA Sports, mercredi «Le Tigre» a affirmé que Danault est bien utilisé par Claude Julien lors de cette série face aux Flyers, alors que ce n’était pas forcément le cas contre les Penguins.

L’ancien des Tigres de Victoriaville figurait sur le premier trio depuis le début des séries en compagnie de Tomas Tatar et Brendan Gallagher. Julien a décidé de remanier ses trios et de flanquer Danault d'Artturi Lehkonen et Paul Byron, deux joueurs moins offensifs.

«Tu dois mettre Danault dans la bonne chaise, a lancé Bergeron. Il ne doit pas jouer avec deux joueurs offensifs, il doit être accompagné de gars comme Lehkonen et Byron. Il doit tuer les punitions et affronter le meilleur joueur de centre adverse. C’est exactement ce que «Carbo» a fait tout le long de sa carrière!»