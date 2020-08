Quatre jours après leur élimination aux mains des Coyotes de l’Arizona, l’heure était au bilan chez les Predators de Nashville, mercredi. Malgré la déception, la formation du Tennessee n’était toutefois pas anéantie par les événements.

Les Predators gardent un souvenir beaucoup plus amer de leur élimination en six matchs face aux Stars de Dallas au printemps 2019.

«C’est très différent de l’année dernière (contre Dallas), alors que nous avions été déclassés, a commenté Roman Josi, par visioconférence. Je ne crois pas que ça a été le cas contre Arizona, mais en même temps, nous avons perdu et nous n’avons pas fait le travail.»

«Il y a de grandes attentes dans notre vestiaire alors nous devons considérer ce qui s’est passé et s’assurer d’en tirer des leçons pour être meilleurs l’année prochaine», a poursuivi le capitaine des Predators.

L’attaquant Nick Bonino partage la perspective de Josi. «C’était assez silencieux dans le vestiaire et on était vraiment abattus (après l’élimination contre les Stars). Nous n’étions pas du tout heureux de la manière dont nous avions joué et beaucoup de choses devaient changer», a indiqué Bonino.

«Cette année, on s’est présentés, on a joué solidement, notre système était meilleur et tout le monde, individuellement, a mieux joué que l’an dernier alors c’est plus facile d’être fiers. Mais comme dit Josi, une défaite, c’est une défaite, a poursuivi Bonino. À l’évidence, il nous manquait quelque chose, nous n’en avons pas fait suffisamment. Nous sommes plus heureux de la manière dont nous avons joué, mais nous ne sommes pas contents du résultat final.»

Un changement nécessaire

Selon Bonino, l’arrivée de John Hynes à la barre de l’équipe, qui a pris la place de Peter Laviolette en janvier dernier, a ravivé les Predators.

«Hynes met beaucoup d’emphase sur les petites choses que tu ne regardes pas normalement en vidéo. Nous avons regardé beaucoup de lancers bloqués, des jeux à la ligne bleue, l’échec avant... le genre de choses qui font une grosse différence en séries éliminatoires.»

Hynes a également beaucoup travaillé sur l’aspect mental du jeu avec ses joueurs.

«Plus on jouait de matchs avec lui, meilleurs on était, a dit Josi. L’aspect mental nous posait un peu de problèmes et, juste en séries, je sentais qu’on attaquait les matchs. On n’était pas sur les talons, et je crois que c’est un grand pas avant. C’est quelque chose que nous devons continuer à faire et à travailler.»