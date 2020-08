Les Bills ont confiance en Sean McDermott

Les Bills de Buffalo ont accordé mercredi une prolongation de contrat de plusieurs années à leur entraîneur-chef Sean McDermott.

Le club n’a toutefois révélé aucun détail supplémentaire, mais le réseau ESPN a avancé qu’il s’agit d’un pacte de six ans.

En poste depuis trois ans, l’instructeur a mené les siens à deux tournois éliminatoires après une disette de 17 ans. En 2019, les Bills ont conservé un dossier de 10-6, mais ont été éliminés dès le premier tour par les Texans de Houston.

«Le leadership de Sean sur et en dehors du terrain est authentique et transparent, et ce sont des qualités que nous apprécions comme propriétaires, a expliqué Kim Pegula, dans un communiqué. C'est la même personne formidable avec nous, avec les joueurs et tout le monde dans toutes nos organisations.»

«Nous n'oublierons jamais à quel point nous avons été impressionnés lors de sa première entrevue. L'attention portée aux détails de Sean était évidente à l'époque et son approche axée sur les processus a apporté une grande stabilité à notre organisation. Nous sommes heureux de prolonger son contrat et de le garder dans l'ouest de New York pendant de nombreuses années.»

McDermott en est à sa première expérience comme entraîneur-chef dans la NFL. Il a été coordonnateur défensif des Panthers de la Caroline pendant six ans avant de se joindre aux Bills.