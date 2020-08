Le DG des Penguins sort le crochet

Largement insatisfait de la performance de ses Penguins de Pittsburgh, le directeur général Jim Rutherford disait vouloir effectuer des changements et il a tenu promesse, mercredi, limogeant les instructeurs-adjoints Jacques Martin, Sergei Gonchar et Mark Recchi.

Les trois hommes ont été associés au Canadien de Montréal plus tôt dans leur carrière, une équipe qui a d’ailleurs éliminé les «Pens» en quatre matchs lors de la ronde de qualification. Ayant épaulé le pilote Mike Sullivan, ils ont ainsi payé pour les récents insuccès du club en éliminatoires, celui-ci ayant été balayé au premier tour par les Islanders de New York au printemps 2019.

«Nous sommes dans un processus de révision au sein de notre organisation, car nous n’avons pas bien performé en séries au cours des dernières années, a déclaré Rutherford dans un communiqué. Nous pensions avoir besoin d’un changement de dynamique dans notre personnel d’entraîneurs. Nous avons des critères de réussite élevés ici à Pittsburgh et nous voulons continuer de lutter pour des coupes Stanley. Le message à nos partisans, c’est que nous ne sommes pas en reconstruction, mais seulement en réparation.»

Ayant été l’instructeur-chef des Sénateurs d’Ottawa et du Tricolore, Martin s’était joint au groupe de l’entraîneur Dan Bylsma en 2013 et est devenu conseiller senior aux opérations hockey l’année suivante. En décembre 2015, il est retourné au poste d’assistant derrière le banc et a aidé les Penguins à remporter deux coupes Stanley.

De son côté, Recchi avait été embauché à titre d’entraîneur responsable du développement des joueurs en 2014. L’ancien porte-couleurs des «Pens» et du Canadien, entre autres, travaillait comme adjoint depuis 2017. Quant à Gonchar, qui a terminé sa carrière de hockeyeur dans l’uniforme du Bleu-Blanc-Rouge en 2015, il avait décroché un poste d’instructeur avec Pittsburgh à l’automne de la même année et agissait comme adjoint régulier depuis l’été 2017.