La nouvelle vocation de Milan Lucic

L’expérience de Milan Lucic pourrait bien servir les Flames de Calgary en séries éliminatoires, mais peut-être pas de la façon anticipée, comme il a été permis de le constater durant le premier match du quart de finale de l’Association de l’Ouest contre les Stars de Dallas, mardi.

Certes, l’ancien des Bruins de Boston et gagnant de la coupe Stanley en 2011 continue de distribuer les coups d’épaule et les mises en échec. Toutefois, dans le gain de 3 à 2 des siens, c’est à l’intérieur du cercle des mises au jeu qu’il s’est distingué, conservant un taux de réussite de 69 %. Il a ainsi eu le dessus sur ses opposants 11 fois en 16 occasions, étant parfait en deux présences contre Jamie Benn, notamment. Lucic a aussi eu gain de cause trois fois sur cinq remises face à Joe Pavelski et Tyler Seguin.

Pour un joueur ayant maintenu un taux de 43,48 % en saison régulière, il s’agit d’un bel accomplissement. Les Flames espèrent d’ailleurs que le scénario se reproduira lors du deuxième affrontement contre les Stars, jeudi.

«Il a été très bon, a admis l’entraîneur-chef Geoff Ward par le biais de propos rapportés par le quotidien "Calgary Sun". Il possède de bonnes habiletés et effectue un tas de belles choses grâce à sa puissance. Il a été efficace dans le cercle des mises au jeu, donc on a décidé de le garder là. Et il aime cela, il apprécie cette mission. Pendant des années, il ne l’a pas réalisée, mais actuellement, il fait du bon travail sur ce plan.»

La contribution du vétéran de 32 ans, qui a inscrit une mention d’aide au cours du dernier match, est donc essentielle.

«Selon nous, commencer une séquence avec la rondelle constitue un immense avantage. Présentement, c’est un gars qui remporte beaucoup plus de mises au jeu qu’il n’en perd», a souligné Ward.

Ça se poursuit

En fait, Lucic avait déjà fait sentir sa présence à divers égards durant la ronde de qualification contre les Jets de Winnipeg, obtenant un but et trois aides. Conséquemment, il est le premier hockeyeur des Flames depuis Jarome Iginla et Daymond Langkow à inscrire au moins un point dans chacun des cinq premiers affrontements d’une année éliminatoire.

«Il a été menaçant. Il vole littéralement sur la glace. Chaque geste qu’il fait est intense. C’est accompli avec vitesse et cela nous rend la vie plus facile quand il est aussi bon. Il assume une présence imposante et lorsqu’il est à point, il peut prendre le contrôle d’une rencontre», a expliqué son coéquipier Dillon Dube, auteur d’un doublé, mardi.