Dak Prescott dévoile ses intentions

Même s’il doit se contenter de l’étiquette de joueur de concession cette année, le quart-arrière Dak Prescott croit qu’il passera toute sa carrière avec les Cowboys de Dallas.

«Les affaires sont les affaires et une fois que je suis dans les vestiaires, je ne me concentre pas trop sur l'avenir, a dit le principal intéressé au site Pro Football Talk, mercredi.

«Cela étant dit, je suis ravi d'être un Cowboy de Dallas. Je suis partisan de cette organisation. Je suis partisan de ce programme depuis des années. J'adore chaque opportunité et cette chance que j’ai d’être le quart-arrière ici. J'adore cette équipe. Je suis enthousiaste vis-à-vis ce que nous pouvons faire et accomplir cette année. Pas de frustration à ce sujet. Encore une fois, je crois que quelque chose sera fait et je pense aussi que je veux être un Cowboy de Dallas pour le reste de ma carrière.»

L’athlète de 27 ans a complété 65,1 % de ses passes en 2019 pour 4902 verges, 30 touchés et 11 interceptions. Il a également réussi trois majeurs au sol. Les Cowboys ont toutefois été exclus des éliminatoires en vertu d’une fiche de 8-8.