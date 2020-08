Un homme de trop devant le filet des Rangers

La direction des Rangers de New York ne compte pas commencer la prochaine saison de la Ligue nationale de hockey comme ils ont fini la dernière, c’est-à-dire avec une compétition à trois devant le filet.

Igor Shesterkin, Alexandar Georgiev et Henrik Lundqvist, même s’il est âgé de 38 ans, ont tous le talent pour compétitionner afin d’obtenir du temps de jeu de manière régulière.

Le Suédois est celui qui a préservé les pires statistiques cette saison, avec une moyenne de buts alloués de 3,16 et un pourcentage d’efficacité de ,905. Pour leurs parts, Shesterkin et Georgiev ont maintenu des moyennes de buts accordés respectives de 2, 52 et 3,04, ainsi que des taux d’efficacité de ,932 et ,910.

«Les options qui se présentent à nous sont assez évidentes, mais de vous donner une réponse aujourd’hui [mardi], je ne pourrais pas le faire, a révélé le directeur général des Rangers Jeff Gorton au site NHL.com. Nous allons regarder notre situation au niveau du cap salarial et essayer de voir ce qu’on peut faire.»

Âgés de 24 ans tous les deux, Shesterkin et Georgiev sont sans aucun doute les gardiens de l’avenir à New York, à moins que la direction décide de prendre un autre chemin. Plusieurs options s’offrent à elle, dont celles d’échanger un gardien, de racheter Lundqvist, qui empochera 5,5 millions $ l’année prochaine, ou que l’aîné des trois portiers prenne sa retraite.

C’est donc dire que Lundqvist aura un grand rôle à jouer quant aux décisions prises par le directeur général des Rangers.

«Hank est très professionnel et ce que je peux vous dire, c’est qu’en embarquant dans l’avion pour partir de Toronto, j’ai eu une discussion avec lui, a mentionné le président de l’équipe John Davidson. C’était une discussion personnelle et on va s’en tenir à cela. Nous allons continuer d’avoir des discussions pour déterminer du chemin que nous allons prendre. Nous allons le faire de la bonne façon.»

Lundqvist a passé l’entièreté de sa carrière dans la Ligue nationale de hockey, qui a débuté lors de la saison 2005-2006, dans l’organisation des Rangers. Il a récolté 459 victoires en saison régulière, en plus de maintenir une moyenne de buts alloués de 2,43 et un taux d’efficacité de ,918.