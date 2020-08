Un adjoint de Bergevin pourrait être le prochain DG des Panthers

L’ex-hockeyeur Scott Mellanby, actuellement assistant au directeur général du Canadien de Montréal, Marc Bergevin, aura droit à une entrevue pour le poste de DG des Panthers de la Floride.

C’est du moins ce qu’a indiqué mardi la chaîne radiophonique TSN 690 en citant une source du site spécialisé FloridaHockeyNow.com.

Natif de Montréal, Mellanby fut le premier capitaine de l’histoire des Panthers et a porté leur uniforme de 1993 à 2001. Cette année-là, il a été échangé aux Blues de St. Louis et a évolué pendant plus de trois saisons sous les ordres de l’entraîneur-chef Joel Quenneville, présentement pilote de la formation floridienne.

Cette dernière a mis fin à son association d’une dizaine d’années avec le DG Dale Tallon, lundi.

Ancien attaquant maintenant âgé de 54 ans, Mellanby a été embauché par le Tricolore à titre de directeur du personnel des joueurs le 28 mai 2012. Il a été promu à son poste actuel plus de deux ans plus tard.