Retour aux origines pour les Sabres

Les Sabres de Buffalo ont annoncé mardi qu’ils porteront des chandails ayant la même teinte de bleu que ceux portés à leurs débuts dans la Ligue nationale de hockey en 1970.

L’organisation de l’État de New York avait déjà effectué en quelque sorte un retour à ses anciennes amours afin de souligner sa 50e saison au sein du circuit Bettman en 2019-2020.

Pour ses matchs à domicile, elle avait ainsi adopté un dossard rappelant celui qu’elle a utilisé de 1970 à 1996; même si l’équipement était d’un bleu plus foncé que l’original, il illustrait le fameux bison et les deux sabres entrecroisés à l’intérieur d’un cercle.

Cependant, le club de Buffalo a préféré revenir au bleu royal, donc de teinte plus pâle, tout en modifiant légèrement le logo et les lignes du chandail pour lui donner une allure plus moderne et stylisée.

L’uniforme des Sabres a été l’objet de diverses modifications durant les dernières décennies. Notamment, la formation avait misé sur le noir, le blanc et le rouge comme couleurs dominantes entre 1996 et 2006, le dossard affichant une tête de bison au centre.