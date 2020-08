Patrick Kane «produira plus» contre les Golden Knights

Malgré une production décente d’un point par match lors de la ronde qualificative pour Patrick Kane, l’entraîneur-chef des Blackhawks de Chicago, Jeremy Colliton, croit que son attaquant-vedette peut en faire plus contre les Golden Knights de Vegas.

Kane a inscrit un but et totalisé quatre points en autant de parties dans la victoire des siens face aux Oilers d’Edmonton. Mais le pilote est d’avis que le récipiendaire du trophée Conn-Smythe en 2013 et de trois coupes Stanley peut avoir une bien meilleure contribution par la suite.

«Je trouve qu’il a eu ses chances. Quelques tirs ont été bloqués dans de bonnes situations. Je pense qu’il joue bien. Est-ce que je crois qu’il produira plus? Oui, je le pense. Je crois que c’est un joueur qui a toujours été présent dans les grands moments.»

«Nous avons pu gagner la série avec lui n'ayant pas de bons chiffres, mais je pense tout de même qu’il a joué un rôle important dans notre victoire.»

Pas en reste

Dans la ronde qualificative, ce sont plutôt Jonathan Toews (quatre buts, trois aides) et Dominik Kubalik (trois buts, trois aides) qui ont été les bougies d’allumage. Par contre, Kane n’a pas dit son dernier mot.

Il croit toutefois que la structure des Knights pourrait lui donner quelques maux de tête supplémentaires.

«Je crois que l’important pour moi est que je commençais à trouver mon jeu un peu plus au fil de la série, a dit le principal intéressé. J’essaie simplement de créer des chances de marquer pour moi, mes coéquipiers, puis sur le jeu de puissance.»

«Mais en même temps, il faut réaliser que vous êtes en séries et qu’il est un peu plus difficile de marquer des buts. Et il pourrait être un peu plus dur de marquer contre une équipe structurée comme Vegas.»

Les Blackhawks doivent disputer le premier match de leur quart de finale de l’Association de l’Ouest mardi soir, à Edmonton.