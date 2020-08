Manfred s’attend à de bonnes nouvelles pour les Cardinals

Le commissaire du baseball majeur, Rob Manfred, a confiance de voir les Cardinals de St. Louis être en mesure de reprendre et de compléter leur saison 2020 en dépit des cas de COVID-19 auxquels ils font face.

La formation du Missouri n’a pas joué depuis le 29 juillet et il lui sera pratiquement impossible de disputer la totalité des 60 matchs prévus au calendrier régulier; pour ce faire, elle devrait en accumuler 55 en 45 jours.

Ses duels contre les Cubs de Chicago le week-end dernier ainsi que les Pirates de Pittsburgh et les Tigers de Detroit cette semaine ont été repoussés, puisque l’équipe compte encore des cas positifs dans ses rangs. Les membres de l’organisation demeurent en quarantaine, mais cela n’empêche pas Manfred d’être optimiste.

«Je vois certainement une solution pour les Cardinals, a-t-il dit au quotidien "St. Louis Post-Dispatch". Cela dépendra du nombre de jours sans cas positif avec lequel nous serons à l’aise et qui nous indiquera qu’il n’y a pas de risque de propagation. Cependant, je vois un chemin vers le retour à 100 %.»

En principe, les Cardinals renoueront avec l’action vendredi face aux White Sox de Chicago. Cet affrontement pourrait être le début d’une séquence éreintante et ardue.

«Je crois que peu importe s’ils arrivent à 60 ou non, ça reste exigeant. Je pense qu’ils pourront jouer. Il est possible pour eux d’en totaliser suffisamment pour être crédibles et constituer un concurrent compétitif cette saison», a mentionné Manfred.

Jusqu’ici, une quinzaine de rencontres du club ont été reportées et 17 cas de coronavirus ont été recensés.