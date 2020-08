LNH: un premier tour endiablé

Le premier tour des séries éliminatoires de la LNH s’amorcera, ce soir, alors que quatre rencontres sont à l’horaire, mardi soir.

Trois de ces rencontres, celle entre le Lightning de Tampay et les Blue Jackets de Columbus (14h30), les Flames de Calgary et les Stars de Dallas (17h30) ainsi que les Bruins de Boston et les Hurricanes de la Caroline (20h) seront diffusées sur les ondes de TVA Sports et sur TVA Sports direct, à partir de 14h30.

Lightning (2) c. Blue Jackets (7), dès 14h30

Tout d’abord, ce sera les retrouvailles entre le Lightning et les Blue Jackets. En effet, les deux formations avaient croisé le fer lors du premier tour des séries éliminatoires, le printemps passé. Largement favori, le Lightning avait été sèchement balayé par les hommes de John Tortorella; un affront que plusieurs joueurs voudront bien certainement venger.

Les «Jackets» ont vaincu les Maple Leafs de Toronto en cinq parties lors d’une folle série de la ronde qualificative lors laquelle le Québécois Pierre-Luc Dubois s’est illustré, notamment avec un tour du chapeau lors de la troisième partie. Cam Atkinson est le meilleur pointeur de l’équipe, avec cinq points.

Du côté du Lightning, l’entraîneur-chef Jon Cooper devrait pouvoir se passer de deux de ses meilleurs éléments en Steven Stamkos et Victor Hedman, tous deux blessés. Le cas d’Hedman sera plus clair un peu plus tard, mardi, alors qu’une mise à jour sur son état de santé devrait être effectuée.

La puissante attaque des «Bolts» reposera ainsi sur Nikita Kucherov (2 points) et Brayden Point (3 points) ainsi que sur le jeune défenseur russe Mikhail Sergachev.

Andrei Vasilevskiy et Joonas Korpisalo devraient être les gardiens partants.

Stars (3) c. Flames (6), dès 17h30.

Les Stars ont terminé au troisième rang du tournoi à la ronde alors que les Flames n’ont pas eu trop de difficulté à vaincre les amochés Jets de Winnipeg lors de la ronde qualificative.

Les Stars n’ont remporté qu’une seule victoire en trois matchs, en tirs de barrage face aux Blues de St. Louis, et n’ont pas obtenu l’offensive espérée de leur gros canons. C’est le jeune joueur d’arrière Miro Heiskanen qui a été le meilleur pointeur avec quatre aides en trois duels.

Alexander Radulov, Jamie Benn et Tyler Seguin ont tous les trois été blanchis.

Chez les Flames, c’est tout le contraire. La formation de l’Alberta a pu compter sur les six points de Sean Monahan, les trois points de Johnny Gaudreau et l’indéniable apport physique de leur peste Matthew Tkachuk. Tout cela combiné aux bonnes performances offensives (4 points) et physiques de Milan Lucic et aux prestations de Cam Talbot devant le filet, les Flames semblent avoir le vent dans la voile.

Bruins (4) c. Hurricanes (5), dès 20h

Et finalement, les Bruins, qui ont subi trois défaites lors du tournoi à la ronde, se mesureront aux toujours invaincus Hurricanes.

La troupe de Bruce Cassidy n’a inscrit que quatre buts en trois matchs et a accordé neuf filets à ses rivaux lors du tournoi à la ronde lors duquel ils ont été défaits par les Flyers, le Lightning et les Capitals.

Brad Marchand et David Pastrnak ont été blanchis lors des trois duels.

De leur côté, les Hurricanes ont été intraitables en balayant les Rangers de New York lors de la ronde qualificative. Toutefois, les «Blue Shirts» ont obtenu un bon prix de consolation en héritant du tout premier choix au prochain repêchage; choix qui devrait sans l’ombre d’un doute être le Québécois Alexis Lafrenière.

L’attaque des Canes a produit 11 buts en trois confrontations alors que le dynamique attaquant Sebastian Aho a participé à huit de ces 11 réalisations. Le Finlandais a fait scintiller la lumière rouge des buts à trois occasions en plus d’obtenir cinq aides.