Les Bruins rendent hommage à leur tour à Colby Cave

Les Bruins de Providence ont annoncé lundi la création du prix commémoratif Colby-Cave, qui sera annuellement remis à un joueur du club-école des Bruins de Boston pour souligner son dévouement à la communauté.

Cave est décédé le 11 avril dernier à la suite d’une hémorragie cérébrale, quatre jours après une opération au cerveau visant à retirer un kyste. Il avait 25 ans.

«Le prix commémoratif Colby-Cave est une façon spéciale d'honorer et de se souvenir de Colby pour ses qualités de leadership et ses efforts humanitaires, a expliqué le directeur général des Bruins de Boston, Don Sweeney, dans un communiqué. Poussé et déterminé à être un joueur de la Ligue nationale de hockey (LNH), Colby était aussi très généreux avec ses coéquipiers et tous ceux qui avaient besoin d'aide. [Sa femme] Emily, la famille Cave et tout le monde du hockey ont perdu une personne formidable qui était aimée de tous ceux ayant eu la chance de passer du temps avec lui.»

Les Oilers d’Edmonton avaient également rendu hommage au disparu. Tous les joueurs de l’équipe avaient en effet enfilé le chandail numéro 12 de leur ancien coéquipier lors du dernier match intraéquipe avant la ronde qualificative.

Un fonds commémoratif a également été mis en place par l’équipe albertaine à la mémoire de Cave afin d’aider des programmes communautaires axés sur la santé mentale et l’accessibilité au sport pour les plus démunis.

En 67 parties dans la LNH avec les Bruins et les Oilers, Cave a inscrit quatre buts et neuf points. Il a également disputé trois saisons complètes à Providence.