«La MLS est de retour»: le match ultime

Les Timbers de Portland affronteront l’Orlando City SC en finale du tournoi «La MLS est de retour», mardi, et anticipent surtout de mettre la main sur une qualification directe pour la Ligue des champions de la CONCACAF.

La rencontre sera présentée à TVA Sports 2, dès 20h30.

«C’est une grande opportunité pour une équipe de compétitionner en CONCACAF. C’est quelque chose que notre club est bien au courant. Nous voulons jouer une compétition internationale et c’est une bonne chance de le faire à court terme», a révélé en conférence vidéo le capitaine Diego Valeri, lundi.

C’est en effet un objectif alléchant pour les Timbers, qui ont participé à cette compétition en 2014 et en 2016, sans toutefois passer outre la phase de groupes. Ce pourrait surtout être l’une des dernières occasions de Valeri, 34 ans, et de son coéquipier Sebastian Blanco (32 ans) d’atteindre ce niveau.

«Ç’a toujours été un de mes objectifs personnels depuis que je suis arrivé ici, a indiqué Blanco à propos de la Ligue des champions. J’adore les tournois internationaux, parce que je crois que ça donne du prestige et un point de vue différent de l’autre côté de l’Atlantique. Je crois que c’est important pour tout le monde, incluant les jeunes joueurs qui pourront vivre cette expérience.»

Le calme avant tout

C’est bien de rêver au futur, mais encore faut-il vaincre Orlando City, qui a lui aussi connu un excellent tournoi et qui n’a pas volé sa place en finale.

«Ce sera une grosse commande et il faudra respecter le plan. On y a mis les derniers détails aujourd’hui [lundi]. Ce n’est que le calme avant la tempête», a indiqué au site web de la Major League Soccer le gardien Steve Clark.

Pas question de sous-estimer l’adversaire, ni même la portée de ce tournoi unique du côté du vétéran de 34 ans, qui n’a accordé que sept buts en six matchs lors de la compétition estivale.

«Il y a définitivement de l’excitation dans l’air, mais aussi un certain niveau de calme dans ce groupe parce que nous croyons en ce que nous faisons, a poursuivi l’Américain. Il y a beaucoup d’expérience dans ce groupe et c’est pourquoi nous avons ce calme et cette confiance. C’est bien d’en faire partie.»

«Nous espérons qu’il n’y aura qu’un seul tournoi “La MLS est de retour” et nous aimerions dire que nous en sommes les seuls vainqueurs.»