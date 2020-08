Donald Trump ne veut pas de la NFL si...

Donald Trump a dit souhaiter que la NFL soit en mesure de disputer sa prochaine saison, à compter du mois de septembre, sauf si les joueurs s’agenouillent.

«Eh bien, ils veulent ouvrir, ils veulent vraiment ouvrir, et ils ont travaillé avec le gouvernement, a dit le président des États-Unis dans une entrevue avec la chaîne FOX Sports Radio, mardi. Je dirais ceci: s’ils ne restent pas debout pour l’hymne national, alors j’espère qu’ils n’ouvriront pas. Mais en dehors de cela, j’adorerais les voir ouvrir et nous faisons tout notre possible pour les aider.»

«Ils peuvent protester par d'autres moyens. Ils ne devraient pas protester contre notre drapeau ou notre pays.»

Après la mort par asphyxie de George Floyd lors de son arrestation le 25 mai à Minneapolis, plusieurs voix se sont fait entendre pour manifester contre le racisme. De nombreux athlètes ont décidé de poser un genou au sol, à l’image de l’ancien quart-arrière des 49ers de San Francisco Colin Kaepernick. Ce dernier avait marqué les esprits en 2016 lorsqu’il est resté assis, puis s’est agenouillé lors de l’interprétation de l’hymne national.

Le dirigeant américain a aussi été très dur avec la NBA, qui a quant à elle repris sa saison à Orlando. Certains joueurs ont également fait le choix de s’agenouiller.

«Je pense que ç’a été horrible pour le basketball», a lancé Trump, avant de poursuivre à propos de la Ligue nationale de hockey (LNH), affirmant faussement qu’aucun joueur ne s’était agenouillé depuis la reprise.

«Franchement, le hockey sur glace, qui se porte très bien, ils ne l'ont pas fait, ils ont respecté les mœurs, ils ont respecté ce qu’ils étaient censés faire», a affirmé le président.