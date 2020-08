Un nouveau directeur général pour les Panthers

Les Panthers de la Floride ont confirmé, lundi matin, qu’ils n’allaient pas renouveler le contrat de leur directeur général Dale Tallon.

Le club de la Floride, qui a été éliminé lors de la ronde qualificative des séries de la Ligue nationale par les Islanders de New York, a indiqué qu’il s’agissait d’une entente mutuelle entre les deux parties. Tallon occupait ses fonctions depuis 2010.

«Au cours de la dernière décennie, Dale a relevé le profil de l’équipe, attiré des joueurs-clés dans le sud de la Floride et apporté du caractère et de la classe à notre concession, a commencé par dire le propriétaire Vincent Viloa, dans un communiqué. Quand nous avons acheté les Panthers en 2013, nous l’avons fait avec un seul but: gagner la coupe Stanley. Nous n’avons pas vu nos efforts porter leurs fruits. Nous allons maintenant commencer nos recherches pour le prochain directeur général.»

Depuis l’arrivée de Tallon, qui est né à Rouyn-Noranda, les Panthers ont participé aux séries éliminatoires trois fois. C’est sous sa gouverne que des joueurs comme Jonathan Huberdeau, Aleksander Barkov et Aaron Ekblad ont été repêchés.