Un long historique entre Danault et Couturier...

Phillip Danault a toujours dit qu’il s’inspirait du jeu de Patrice Bergeron, gagnant du trophée Frank-Selke à quatre reprises et finaliste pour cet honneur lors des neuf dernières saisons.

Un jour, Danault aimerait bien imiter son bon ami des Bruins de Boston et graver à son tour son nom sur le Selke, un honneur décerné au meilleur attaquant à caractère défensif dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Si Danault a reçu des votes l’an dernier et encore cette année, il n’a pas réussi à se hisser parmi les trois principaux candidats.

Au premier tour des séries face aux Flyers de Philadelphie, Danault retrouvera sur son chemin un autre maître du jeu défensif en Sean Couturier.

Pour une deuxième fois en trois ans, l’Acadien figure parmi les trois finalistes pour ce prestigieux trophée. Il fera la lutte à Bergeron et Ryan O’Reilly, des Blues de St. Louis.

«Sean est excellent dans les deux sens du jeu, il est un bon marqueur et un bon exemple comme centre complet, a dit Danault en cette journée de congé d’entraînement pour le CH à Toronto. Quand on parle de lui, on peut dire qu’il est un finaliste au trophée Selke. Ça le décrit très bien.»

Une vieille rivalité

Danault et Couturier ont un long historique. Les deux centres sont âgés de 27 ans. Ils ont chacun eu le bonheur de se faire repêcher au premier tour en 2011. Couturier au 8e rang par les Flyers, Danault au 26e rang par les Blackhawks de Chicago.

Dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), ils ont joué deux saisons l’un contre l’autre. Danault portait les couleurs des Tigres de Victoriaville et Couturier endossait l’uniforme des Voltigeurs de Drummondville.

«La tension était toujours élevée entre Victoriaville et Drummondville, a rappelé Danault. Sean jouait pour une excellente équipe et il faisait un long parcours souvent en séries. Les Voltigeurs avaient une grosse machine. Mais il était déjà un très bon joueur dans la LHJMQ, tu voyais son sens défensif et offensif. Il avait aussi un tir assez incroyable. C’était un gros bonhomme dans ce temps-là, comme encore aujourd’hui!»

«Mais Sean compensait avec une bonne rapidité. Comme je l’ai déjà dit, il était vraiment un centre complet.»

À 18 ans, quelques mois après le repêchage de 2011, Couturier a fait ses premiers pas dans la LNH à Philadelphie. Danault, pour sa part, a joué deux saisons de plus dans la LHJMQ et pratiquement deux autres saisons complètes dans la Ligue américaine à Rockford avant d’obtenir un poste avec les Blackhawks de Chicago en 2015.

Même s’ils ont le même âge, Couturier a une expérience de 647 matchs dans la LNH, comparativement à 339 rencontres pour Danault. Aujourd’hui, ils ont toutefois tous les deux la réputation d’appartenir à l’élite des centres complets dans le circuit Bettman.

Des Flyers plus complets

Au tour de qualification, Danault a changé de trio à partir de la deuxième période du troisième match, se retrouvant avec Paul Byron et Artturi Lehkonen. Avec ce nouveau trio, il pouvait consacrer ses énergies encore plus pour ralentir l’unité de Sidney Crosby.

Si Claude Julien garde cette unité intacte, les trois joueurs risquent de passer beaucoup de temps contre le trio de Couturier avec Claude Giroux à l’aile gauche et Joel Farabee ou Jakub Voracek (blessé au dernier match) sur le flanc droit.

«Je pense que Philadelphie a encore plus de profondeur que Pittsburgh, a affirmé Danault. Ils ont quatre bons trios, ils ont fait de bonnes acquisitions à la date limite des échanges. Je ne sais pas comment Claude va gérer ses trios. On verra.»

Pour les matchs où les Flyers auront le dernier changement, les deux premières rencontres, Alain Vigneault pourrait opter pour une mentalité force contre force en opposant le trio de Couturier à celui de Nick Suzuki, Tomas Tatar et Brendan Gallagher.

À deux jours de l’ouverture de cette série, Vigneault a fait l’éloge de son centre de 6 pi 3 po et 211 lb.

«J’ai eu l’occasion de diriger Sean, l’an dernier, aux Championnats du monde, a souligné Vigneault. Dès notre premier contact, j’ai vu un jeune homme qui voulait assumer du leadership et qui voulait un gros rôle au sein de la formation canadienne. J’ai retrouvé ce même type-là à Philadelphie. C’est un jeune homme qui se prépare de la bonne façon, qui veut jouer contre les meilleurs joueurs de l’équipe adverse, qui veut bien jouer dans les deux sens de la patinoire. Il n’y a aucun doute que c’est un des meilleurs joueurs de centre de la LNH.»