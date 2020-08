Max Pacioretty dans un rôle de premier plan

L’ailier des Golden Knights de Vegas Max Pacioretty a posé les patins sur la glace du Rogers Place d’Edmonton pour la première fois lundi et serait prêt à revoir de l’action.

Dans une vidéo partagée sur Twitter par l’organisation du Nevada, on peut voir l’ancien capitaine du Canadien de Montréal vêtu d’un chandail blanc et patinant avec ses coéquipiers. La couleur de ce maillot désigne en général le premier trio de l’équipe, ce qui voudrait dire que l’Américain sera placé à la gauche de William Karlsson et de Mark Stone prochainement.

Pacioretty a subi une blessure mineure lors du camp d’entraînement, mais peu de détails ont filtré sur la nature exacte du mal. Il n’a participé à aucun match de classement de Vegas.

«Nous sommes heureux d’entrer en séries en parfaite santé, a déclaré en conférence vidéo le directeur général Kelly McCrimmon, lundi. Max Pacioretty est arrivé à Edmonton il y a une semaine. Il a passé du temps en quarantaine, et nous nous attendons à le voir dans notre alignement pour le match numéro 1.»

En ronde des 16 des séries éliminatoires, les Golden Knights se mesureront aux Blackhawks de Chicago. La première rencontre est prévue pour mardi soir.

John Carlson va de mieux en mieux

Ayant subi une blessure lors du match préparatoire face aux Hurricanes de la Caroline, le 29 juillet dernier, le défenseur des Capitals de Washington John Carlson fait des progrès au plan physique.

L’arrière vedette avait dû quitter la rencontre pour une raison inconnue. Depuis, Carlson s’est entraîné sur la patinoire du Scotiabank Arena en compagnie de ses coéquipiers à plusieurs reprises, en plus de continuer à subir des traitements. Il n’a toutefois pas été en mesure de participer aux rencontres officielles des Capitals.

Puisque le premier match de la série face aux Islanders de New York est prévu mercredi, exactement trois semaines se seront écoulées depuis sa blessure.

«John Carlson était sur la glace et nous allons continuer à y aller au jour le jour. Il semble faire quelques pas dans la bonne direction», a révélé au site The Athletic l’entraîneur-chef des «Caps», Todd Reirden, qui n’a pas dit si son joueur allait faire partie de la formation face aux «Isles».

L’athlète de 30 ans est finaliste pour le trophée Norris après avoir dominé tous les défenseurs de la Ligue nationale de hockey avec 75 points.

Deux revenants chez les Stars

Les Stars de Dallas ont retrouvé l’attaquant Tyler Seguin et le gardien Ben Bishop durant leur entraînement de lundi.

Les deux athlètes semblaient en bonne santé et à l’aise, selon le réseau TSN.

Rappelons qu’ils n’avaient pas pris part au dernier match des siens dans le mini-tournoi des formations de tête de l’Association de l’Ouest, une victoire de 2 à 1 en prolongation contre les Blues de St. Louis.

La raison de leur absence n’avait pas été révélée, et ce, en vertu des nouvelles règles de la Ligue nationale concernant les blessures des joueurs.

En deux matchs depuis le retour au jeu dans le circuit Bettman, Seguin n’a inscrit aucun point. De son côté, Bishop a disputé une rencontre et a permis quatre buts dans une défaite de 5 à 3 face aux Golden Knights de Vegas.

En quart de finale d’association, les Stars se mesureront aux Flames de Calgary. Le premier match de cette série aura lieu mardi.