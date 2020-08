Les Astros vivent une sale quart d'heure

La tempête est loin d’avoir quitté les Astros de Houston qui connaissent des ratés depuis le début de la saison.

Au cœur d’un scandale de vols de signaux ayant mené à la suspension et au congédiement du directeur général Jeff Luhnow et du gérant AJ Hinch en janvier, la formation texane avait encaissé cinq revers consécutifs avant d’accueillir les Giants de San Francisco, lundi. Avant cette rencontre, elle présentait une fiche de 6-9 bonne pour le troisième rang de la section Ouest de la Ligue américaine.

Également, les remous sont bien visibles sur le terrain, où certaines équipes en veulent aux Astros. L’animosité avec les Dodgers de Los Angeles, malheureux finalistes de la Série mondiale 2017 gagnée par Houston était déjà connue. Dimanche, ce sont les Athletics d’Oakland qui ont eu maille à partir avec la troupe de l’entraîneur-chef Dusty Baker, puisque les bancs des deux clubs se sont vidés après que l’artilleur de Houston Humberto Castellanos eut atteint Ramon Laureano avec un tir.

La frustration a-t-elle gagné le vestiaire des hommes de Baker?

«C’est réellement une situation difficile pour nous. On n’a pas retrouvé notre aplomb jusqu’ici cette année. On ne fait pas le travail et c’est inacceptable de notre part», a déclaré le voltigeur Josh Reddick à Field Level Media.

«Nous sommes encore loin de pouvoir dire que c’est hors de contrôle, a ajouté le gérant qui a été chassé de la partie de dimanche. Nous ne jouons pas du bon baseball et on affrontait un club en feu. Il faut revenir à la maison pour se regrouper.»

Pas mieux pour Toro

De son côté, le Québécois Abraham Toro n’a pas l’occasion de montrer son savoir-faire au bâton souvent et quand c’est le cas, les résultats ne sont pas au rendez-vous. L’athlète de 23 ans revendique trois coups sûrs en 20 présences à la plaque pour une moyenne de ,150. Deux de ses frappes en lieu sûr ont été réussies lors du match de mercredi face aux Diamondbacks de l’Arizona, durant lequel il avait claqué un circuit.

Toro ne s’est pas élancé dans une rencontre depuis vendredi.