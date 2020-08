L’attaque des Phillies s’amuse

Les joueurs des Phillies se sont amusés au bâton et ont vaincu les Braves d’Atlanta 13 à 8, lundi soir, à Philadelphie.

C’est en deuxième manche que les vainqueurs ont été les plus productifs, avec une récolte de sept points. Lors de celle-ci Roman Quinn et Jean Segura ont réussi leur première longue balle de la saison, tandis que Didi Gregorius n’a frappé rien de moins qu’un grand chelem.

Pendant la partie, Bryce Harper et J.T. Realmuto ont également étiré les bras pour le club de la Pennsylvanie. Les deux hommes ont d’ailleurs produit chacun trois points.

Au monticule, le partant des Phillies Aaron Nola (1-1) a été dominant, ne permettant qu’un point sur deux coups sûrs et un but sur balles. Il a aussi passé un impressionnant total de 10 adversaires dans la mitaine, et ce, en huit manches de boulot. C’est après que l’artilleur de 27 ans ait quitté la butte que les choses ont débloqué pour les Braves.

En effet, ils ont inscrit sept points, grâce notamment à des circuits de Johan Camargo et Austin Riley. Cet affrontement a également été le théâtre du 500e double de la carrière de Nick Markakis.

Le revers a été ajouté à la fiche de Sean Newcomb (0-2), qui a donné six points sur huit coups sûrs en seulement une manche et un tiers de travail.