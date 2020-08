Un problème à régler chez les Bruins

Même s’il n’a pas eu beaucoup de temps pour préparer ses troupes pour les quarts de finale de l’Association de l’Est, l’entraîneur-chef des Bruins de Boston, Bruce Cassidy, croit que les Hurricanes de la Caroline présenteront un plan de match similaire à celui de l’année passée.

Le club du Massachusetts avait en effet balayé en quatre parties les Hurricanes en finale de l’Est et l’équipe a apporté peu de changements depuis.

«L’année passée, c’est l’année passée, a commencé par dire Cassidy, en conférence de presse, lundi. Mais il y a plusieurs visages qui sont encore là. Notre but sera de les garder à l’extérieur [de notre zone]. Nos défenseurs aiment s’impliquer, donc nous devrons bloquer des tirs et faire ces petites choses nécessaires. Ce sera notre défi.»

«Les groupes d’entraîneurs n’ont pas changé des deux côtés. Ainsi, on peut voir quelques tendances de l’année passée qui seront de retour. Nous avons senti que quand nous avons été en mesure de contrer la pression des Hurricanes sur le porteur de la rondelle avec de bonnes décisions, nous avons été à notre mieux. Donc, ce sera notre plan de match.»

Attaque massive en panne

Le pilote a toutefois concédé que plusieurs éléments importants dans la victoire de l’année dernière pourraient manquer cette fois, à moins que les ajustements ne portent leurs fruits.

Les Bruins sont en effet l’une des quatre équipes, avec notamment le Canadien de Montréal, à n’avoir marqué aucun but en avantage numérique depuis la reprise des activités. Ils ont obtenu neuf chances d’évoluer avec au moins un homme en plus.

«L’année passée, notre jeu de puissance a été très bon contre la Caroline et ça nous a beaucoup aidés à gagner des matchs. Ce sera un facteur important cette année. C’est un peu l’inconnu parce que nous n’avons pas eu beaucoup de succès lors du tournoi à la ronde. C’est un aspect dans lequel on devra être meilleurs pour nous aider quand on ne sera pas en mesure de marquer à 5 contre 5.»

Un trio dominant

Cassidy a également fait l’éloge du trio des «Canes» composé de Sebastian Aho, Andrei Svechnikov et Teuvo Teravainen. Ceux-ci ont totalisé sept buts et 15 points en seulement trois parties contre les Rangers de New York.

«Ils sont très connectés. Ils me rappellent quand le trio de [Patrice] Bergeron fonctionne bien. Ils peuvent se détourner de la pression et ils n’ont pas besoin de beaucoup de temps pour se repérer sur la patinoire. Ils ont ce sixième sens sur la glace.»

Par ailleurs, l’attaquant David Pastrnak et le gardien Tuukka Rask étaient «inaptes à participer» à l’entraînement de l’équipe, lundi, mais l’instructeur a mentionné qu’il s’attendait à les voir sur la glace mardi. Il a indiqué que Rask devrait normalement obtenir le départ.