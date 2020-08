Les Canucks de Vancouver ont bien l’intention de jouer les trouble-fête en battant les champions en titre de la coupe Stanley, les Blues de St. Louis, en ronde des 16 des séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey.

Les Blues n’ont pas très bien fait lors de leurs matchs de classement au Rogers Place, perdant leurs trois duels face à l’Avalanche du Colorado, aux Golden Knights de Vegas et aux Stars de Dallas. Il n’est pas dit que les Canucks, tombeurs du Wild du Minnesota en quatre matchs, baisseront leur garde.

«Tout le monde sait de quoi est capable cette équipe. Elle a joué de la bonne façon jusqu’à la fin et a gagné la coupe l’an dernier. Ce sera une dure confrontation et nous sommes excités de jouer», a indiqué en conférence de presse l’entraîneur Travis Green, lundi.

C’est aussi ce que croit l’attaquant vedette Elias Pettersson. Il estime que ses coéquipiers et lui-même devront se servir de ce défi pour hausser leur jeu d’un cran.

«C’est une motivation supplémentaire pour nous d’affronter les champions de la coupe Stanley. Nous voulons aller le plus loin possible et nous savons que ce sera dur. C’était déjà difficile face à eux en saison régulière et nous nous attendons à encore plus en éliminatoires», a admis le Suédois.

Les Canucks peuvent tout de même se vanter d’être l’une des seules équipes à avoir vaincu les puissants Blues deux fois en 2019-2020. Vancouver avait enlevé le premier match en prolongation avant que St. Louis ne lui fasse le même coup plus tard dans la saison. L’équipe canadienne a eu le dernier mot en janvier avec un gain de 3 à 1.

En apprentissage

Les Canucks ont fait preuve de beaucoup de caractère en remportant trois matchs consécutifs après avoir été blanchis 3 à 0 par le Wild lors du match initial. Les hommes de Travis Green se sont même offert une petite vengeance en gagnant la rencontre numéro 3 par la marque de 3 à 0.

«On a de jeunes gars qui n’avaient pas joué de matchs de la sorte et la façon dont ils sont sortis et ont joué était énorme, a admis le vétéran Loui Eriksson. C’était une série physique face au Minnesota et tous s’en sont bien sortis ; tout le monde est en confiance avec son jeu en ce moment.»

Les représentants de la Colombie-Britannique devront toutefois se passer de Micheal Ferland au tour suivant, puisque Green a confirmé qu’il était toujours non disponible après avoir regagné son domicile à la suite d’une blessure.