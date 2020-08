Baseball majeur: une première équipe avec des spectateurs?

Les Reds de Cincinnati ont obtenu l’autorisation des dirigeants municipaux et du comté de Hamilton afin d’accueillir des partisans durant leurs matchs locaux au Great American Ball Park.

Selon le site The Athletic, l’équipe du baseball majeur espère disputer des rencontres devant des spectateurs cette saison. Son projet pourrait se concrétiser en septembre ou en éliminatoires s’il se concrétise. Elle a soumis un plan à diverses instances, dont la ligue et l’État de l’Ohio. Du côté de la ville et du comté – où une soixantaine de nouveaux cas de coronavirus ont été rapportés dimanche selon l’université Johns Hopkins –, le tout a été accepté «sous de multiples conditions».

Le stade des Reds peut recevoir 42 319 personnes. Les formations des ligues majeures continuent d’évoluer à huis clos en raison de la COVID-19.

Un début médiocre qui cache des problèmes plus sérieux?

Le lanceur Madison Bumgarner n’est pas l’ombre de lui-même et les Diamondbacks de l’Arizona tentent de faire la lumière sur ses ennuis au monticule, puisque le gaucher sera examiné par les médecins de l’équipe.

Le triple vainqueur de la Série mondiale et joueur par excellence de la finale en 2014 est retourné dans les quartiers de l’organisation après une contre-performance face aux Padres de San Diego, dimanche. Il a accordé quatre circuits en deux manches et selon le site The Athletic, qui a cité les informations du gérant des «D-Backs», Torey Lovullo, l’artilleur pourrait être aux prises avec des problèmes dorsaux.

Le club aurait d’ailleurs remarqué une baisse dans la vélocité des tirs du vétéran, sa balle rapide ayant atteint seulement 86 milles à l’heure à un moment donné.

Cette saison, Bumgarner a permis sept longues balles en 17 manches et un tiers. Sa moyenne de points mérités est de 9,35. Il en est à la première année d’un contrat de cinq ans et de 85 millions $.