«Une erreur monumentale»

L’entraîneur-chef des Blue Jackets de Columbus, John Tortorella, ne fait pas l’unanimité. Et Michel Bergeron n’est vraiment un partisan de «Torts».

Après avoir vilipendé l’entraîneur il y a quelques jours pour le traitement qu’il a fait subir au joueur québécois des Blue Jackets, Pierre-Luc Dubois, Bergeron est revenu à la charge, dimanche, lors de son segment Sans Filet du cinquième match entre les Maple Leafs de Toronto et les Jackets.

«Il a été dur avec Pierre-Luc Dubois. Je me répète, il n’a pas été correct. Que ça soit sa façon de diriger, je m’en fous», s’est tout d’abord insurgé «Le Tigre».

«Dans le dernier match, à la fin de la rencontre, les Blue Jackets étaient nerveux, tendus. Et là, les Maple Leafs marquent deux buts. Je regarde l’entraîneur et je m’attends à un temps d’arrêt, a-t-il continué sans baisser le ton.

«Pas de temps d’arrêt. Il a été incapable. Il aurait pu calmer ses jeunes joueurs, leur dire qu’ils mènent encore 3-2, qu’il n’y a pas de problème. [...] Erreur monumentale. J’espère que son directeur général lui a montré. S’il avait demandé un temps d’arrêt, [...] il aurait pu envoyer ses hommes-clé sur la patinoire.

«Normalement, avec un bon entraîneur, les Blue Jackets devraient être gagnants de cette série. Là, on allonge la série.»

Lors du quatrième match de la série, les Maple Leafs ont comblé un retard de trois buts dans les quatre dernières minutes de jeu en troisième période avant de voir Auston Matthews marquer le but gagnant en prolongation et forcer la tenue d’une cinquième et ultime rencontre.

