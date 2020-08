Qui d'Ovechkin ou Pastrnak tonnera en premier?

Deux puissances qui en arrachent depuis la reprise des activités s’affrontent, aujourd’hui, dans le cadre de leur dernier match du tournoi à la ronde.

Le résultat de la partie entre les Capitals de Washington (0-1-1) et les Bruins de Boston (0-2-0), qui aura lieu sur le coup de midi, déterminera le troisième et le quatrième rang de l'Association de l'Est en vue des séries éliminatoires.

La rencontre vous sera présentée sur les ondes de TVA Sports et sur TVA Sports direct.

Le gagnant du match affrontera les Islanders de New York au premier tour éliminatoire. Le perdant se mesurera aux Hurricanes de la Caroline.

Jusqu’ici, les Capitals se sont inclinés 3-2 en tirs de barrage devant le Lightning de Tampa Bay, puis ont baissé pavillon 3-1 face aux Flyers de Philadelphie, jeudi.

Les Bruins, eux, ont perdu 4-1 face aux Flyers, avant de plier l’échine 3-2 contre Tampa.

Point intéressant à surveiller : il faudra voir qui d’Alex Ovechkin ou de David Pastrnak sortira de sa torpeur en premier.

Les deux meilleurs buteurs de la LNH en saison régulière, avec 48 buts, n’ont toujours pas marqué jusqu’ici. Et tout le monde sait que ces deux joueurs ne se tiennent pas tranquilles très longtemps...

Qui sortira vainqueur de ce duel? La réponse sur les ondes de TVA Sports dès midi!