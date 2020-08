Mitch Moreland fait mal aux Blue Jays

Mitch Moreland a cogné deux circuits, le deuxième mettant fin à la rencontre en neuvième manche, pour procurer une victoire de 5 à 3 aux Red Sox contre les Blue Jays de Toronto, dimanche à Boston.

Avec un seul retrait à enregistrer avant la tenue d’une manche supplémentaire, le releveur Thomas Hatch a tout d’abord donné un but sur balles à Xander Bogaerts avant d’effectuer un tir au goût de Moreland. Ce dernier a ainsi claqué sa sixième longue balle de la campagne.

Hatch (0-1) voyait de l’action dans un quatrième match en carrière, chaque fois cette saison. Cette défaite est la toute première décision à être inscrite à son dossier. Le partant Matt Shoemaker avait précédemment permis trois points, dont deux mérités, et trois coups sûrs en six manches. Rafael Devers a expédié une de ses balles dans les gradins.

Dans l’autre camp, Nathan Eovaldi a concédé trois points et six frappes en lieu sûr tout en retirant 10 frappeurs sur des prises. La victoire est allée au dossier de Matt Barnes (1-1), qui a éventé deux des trois frappeurs à lui faire face.

Cavan Biggio et Bo Bichette ont tous les deux expédié des balles hors des limites du terrain dans la défaite. Vladimir Guerrero fils a quant à lui permis à Teoscar Hernandez de toucher la plaque avec un simple. Il s’agissait d’une cinquième sortie sur six au mois d’août avec au moins un coup sûr pour le fils de l’ancienne gloire des Expos de Montréal.

Les Blue Jays doivent maintenant se rendre à Miami pour y disputer une série de deux rencontres contre les Marlins à compter de mardi.

Paxton s’effondre

Presque parfait après six manches de travail, James Paxton a concédé des circuits à deux frappeurs consécutifs pour permettre aux Rays de Tampa Bay d’effacer un déficit de trois points et finalement vaincre les Yankees de New York au compte de 4 à 3, à St. Petersburg.

Jose Martinez (double), Mike Brosseau et Brandon Lowe ont ainsi tous croisé le marbre pour chasser le Canadien du monticule. C’est toutefois un simple de Michael Perez aux dépens de Zach Britton (0-1) en neuvième qui a fait la différence.

Ce sont deux erreurs qui ont permis aux Bombardiers du Bronx d’inscrire tous leurs points. Mike Ford a tout d’abord été atteint d’un lancer de Charlie Morton lors du premier engagement alors que les buts étaient remplis, puis un mauvaise relais du voltigeur Manuel Margot a permis à deux joueurs de contourner les sentiers.

La victoire est allée au dossier de Ryan Thompson (1-0).