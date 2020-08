Match ultime d'une série complètement folle

C’est ce soir que l’on saura enfin qui des Maple Leafs de Toronto ou des Blue Jackets de Columbus accèderont aux séries éliminatoires.

Les deux formations disputent, sur le coup de 20h, le match ultime d’une série 3 de 5 qui, soyons honnêtes, n’a laissé personne sur son appétit jusqu’ici.

Cette rencontre vous sera présentée sur les ondes de TVA Sports et sur TVA Sports direct.

Il faut dire que les rebondissements impliquant les deux équipes ont été nombreux au possible, surtout lors des deux derniers matchs.

Jeudi, lors du match #3, les Maple Leafs semblaient en voie de s’emparer d’une avance de 2-1 dans la série. Ils menaient 3-1 après 40 minutes de jeu et la victoire semblait dans la poche. Mais Pierre-Luc Dubois avait d’autres plans!

Ayant déjà inscrit un but en fin de deuxième engagement, le Québécois a d’abord créé l’égalité en fin de match, avant de semer l’hystérie chez ses coéquipiers en complétant son tour du chapeau en prolongation. Les «Jackets» venaient donc d’effacer un retard de trois buts et signaient du même coup un gain de 4-3, prenant les devants 2-1 dans la série.

Puis, à peine 24h plus tard, lors du match #4, les amateurs des deux équipes n’avaient même pas eu le temps de se remettre de leurs émotions de la veille qu’un autre «miracle» s’est produit. Mais celui-ci a cette fois favorisé les «Leafs».

Après 56 minutes de jeu, Columbus détenait une confortable avance de 3-0 et était à quatre minutes d’envoyer Toronto en vacances. Sur les réseaux sociaux, les partisans des Maple Leafs étaient en furie et ne se gênaient pas pour critiquer leurs favoris de façon plutôt corsée.

Mais le vent a tourné... drastiquement. William Nylander a d’abord permis aux Leafs d’espérer en marquant avec 3 minutes 57 secondes à faire. Puis John Tavares l’a imité 51 secondes plus tard. Et alors qu’il ne restait que 23 petites secondes au cadran, Zach Hyman est, de façon aussi surprenante que spectaculaire, parvenu à créer l’égalité.

On connait la suite... Auston Matthews, qui d’autre, a finalement scellé l’issue du match en prolongation, évitant aux siens une élimination qui semblait pourtant inévitable quelques instants auparavant.

Qui aura le dessus?

Le gagnant du match de dimanche affrontera le Lightning de Tampa Bay en première ronde des séries. Qui aura ce privilège?

On le disait plus haut, les deux formations sont toutes deux parvenues à revenir de l’arrière de façon spectaculaire lors de cette confrontation 3 de 5. Mais la dernière remontée a favorisé les Maple Leafs. Les Blues Jackets se sont-ils mentalement remis de la déconfiture du dernier match?

John Tortorella n’a toujours pas confirmé l’identité de son gardien. À l’aube d’un match aussi important, c’est un geste qui en dit long...

La formation de l’Ohio pourrait également devoir se débrouiller sans les services de l’un de ses piliers à la ligne bleue, Zach Werenski. Le talentueux arrière n'a pas terminé le match no 4 en raison d'une mystérieuse blessure. Dans le match no 2, on avait pu l’apercevoir en train de recevoir des traitements à une main sur le banc des joueurs.

Et il faut aussi rappeler que les Maple Leafs étaient largement favoris avant le début de cette série!

Mais ne comptons quand même pas Columbus pour battu. Après tout, s’il y a une chose que nous ont appris ces éliminatoires jusqu’ici, c’est qu’on est (vraiment) pas à l’abris d’une surprise...