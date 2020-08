Les Flyers, une machine bien rodée

C’est un adversaire fort différent des Penguins qui attend le Canadien. À Philadelphie, on ne parle pas de monstre à deux têtes. Il n’y a pas de super vedette à la Sidney Crosby ou à la Evgeni Malkin. Les succès des Flyers reposent plutôt sur la contribution offensive pouvant provenir de toutes les unités. C’est un mélange de finesse, de fougue et d’éthique de travail, avec l’apport d’un gardien en pleine ascension. Une machine bien rodée par Alain Vigneault.

Un duel de gardiens

Il aura fallu plus d’un quart de siècle pour que les Flyers parviennent à trouver un successeur à Ron Hextall.

En Carter Hart, leur avenir à cette position semble enfin assuré pour de nombreuses saisons.

Selon plusieurs, le style de l’Albertain, qui célébrera son 22e anniversaire de naissance ce jeudi, s’apparente à celui de Carey Price : un gardien imposant, calme et très technique.

Cette saison, les deux hommes masqués n’ont pratiquement rien donné à leur adversaire du prochain tour.

Price a maintenu un dossier de 1-0-1, une moyenne de buts alloués de 1,98 et un taux d’efficacité de ,952.

À sa seule présence contre le Tricolore, cet hiver, Hart a remporté une victoire en prolongation. Ce qui lui a permis d’afficher une moyenne de 1,97 et un taux d’efficacité de ,917.

«Carey était mon gardien préféré en grandissant, a raconté Hart, samedi soir. J’ai eu la chance de lui parler pour la première fois la semaine dernière. C’était cool. Ce sera assurément plaisant de l’affronter dans cette première série. J’ai hâte.»

Un équilibre à la ligne bleue

Alain Vigneault ne mise pas sur un trio de défenseurs sur qui repose la solidité de sa brigade défensive.

Le jeune Ivan Provorov est assurément son homme de confiance. Il est le quart-arrière de son attaque massive (nulle lors du tournoi à la ronde) et obtient des minutes importantes en infériorité numérique.

Quant à Matt Niskanen, il est la force tranquille du groupe. Le vétéran de 33 ans est le seul joueur des Flyers à détenir une bague de la coupe Stanley. Titre qu’il a remporté en 2018, avec les Capitals.

Toutefois, la ligne bleue des Flyers semble beaucoup plus équilibrée que celle du Canadien.

À tout le moins, dans la répartition des tâches. À forces égales, la différence entre le temps d’utilisation moyen de Provorov (18 min) et celui de Justin Braun (14 min 23s), le défenseur le moins utilisé parmi les cinq arrières qui ont disputé les trois matchs des Flyers, est beaucoup moins grande que chez le Canadien. Ben Chiarot, à 20 min 17s, a vu presque 10 minutes de plus d’action par match que Victor Mete (11 min 04s).

Des spécialistes du jeu défensif

Le règne de Patrice Bergeron, qui pourrait battre le record de Bob Gainey en remportant un cinquième trophée Selke, remis au meilleur attaquant défensif, finira bien un jour. Deux de ses possibles successeurs s’affronteront dans cette série.

Lentement, mais sûrement, le travail défensif de Phillip Danault commence à être reconnu dans la LNH. La performance qu’il a livrée face à Sidney Crosby pendant le tour de qualification ne fera qu’augmenter cette visibilité. Danault a été magistral dans le cercle des mises en jeu et lors des missions qui lui ont été confiées en désavantage numérique.

Dans le camp des Flyers, Sean Couturier reçoit enfin cette reconnaissance. Le centre de 27 ans a récemment obtenu sa deuxième nomination pour ce prix. En 2018, il avait terminé deuxième au scrutin, derrière Anze Kopitar.

Cette saison, en plus de récolter 59 points, il a dominé tous les centres de la LNH en remportant 59,6 % de ses mises en jeu.

Un émule de Gallagher

Les Flyers possèdent leur propre version de Brendan Gallagher.

Portant justement le numéro 11 en l’honneur de l’attaquant du Canadien, Travis Konecny est du même moule. Ailier fougueux et énergique, il a tendance à taper sur le gros nerf de ses rivaux.

Derrière Couturier, les Flyers misent sur un deuxième centre de qualité en Kevin Hayes.

Acquis sur le marché des joueurs autonomes pour la somme de 7,14 M$ par saison, l’imposant attaquant a finalement amené un retour intéressant sur l’investissement. Il a une certaine expérience des séries et a connu un bon tournoi à la ronde.

Le Canadien renouera avec Nate Thompson, que Marc Bergevin a envoyé à Philadelphie en retour d’un choix de 5e tour en 2021.

Au moment de la transaction, le 24 février, les chances du Tricolore de participer aux séries étaient nulles. Dans le cas contraire, Bergevin l’aurait sans doute gardé dans ses rangs.

Des francos derrière le banc

Cette confrontation sera la troisième entre Alain Vigneault et Claude Julien. Les deux anciens entraîneurs des Olympiques de Hull s’étaient affrontés lors de la finale de la Coupe Stanley de 2011 (Julien avec les Bruins, Vigneault avec les Canucks) et lors de la série de premier tour de 2017, entre le Canadien et les Rangers.

Adjoint de Vigneault, Michel Therrien a toujours été un spécialiste dans la remise en forme rapide de ses joueurs. Il n’est sûrement pas étranger à la rapide sortie des blocs des Flyers, depuis leur arrivée à Toronto.

Therrien sentira possiblement l’odeur de la vengeance. Marc Bergevin l’a congédié le 14 février 2017 pour embaucher Claude Julien.

L’ancien pilote du Canadien en connaît beaucoup sur Carey Price, Shea Weber, Jeff Petry, Brendan Gallagher, Phillip Danault, Artturi Lehkonen et Paul Byron, des joueurs qu’il a eus sous ses ordres à Montréal.

Lindblom, une inspiration

Lorsqu’Alain Vigneault a reçu sa nomination au titre d’entraîneur de l’année dans la Ligue nationale de hockey, il a souligné que ses Flyers étaient devenus encore plus soudés après l’annonce du cancer d’Oskar Lindblom. En plus de servir d’inspiration à ses coéquipiers, l’attaquant de 23 ans souhaite revenir au jeu pendant les séries.

Du côté du Canadien, c’est assurément la victoire surprise aux dépens des de Sidney Crosby et des Penguins de Pittsburgh qui soufflera du vent dans les voiles de l’équipe.

Ce gain a permis aux troupiers de Claude Julien de croire en leurs moyens et à ses jeunes joueurs de prendre du galon.