Le nouveau slogan du CH?

Les Canadiens auraient-ils trouvé leur nouveau slogan?

Des vidéos rendues disponibles sur le compte Twitter de l’équipe montrent les joueurs du Tricolore circuler, arborant un t-shirt à la signification très claire.

Sur la face avant, on y retrouve la phrase «Belief is where it starts» (la confiance est là où ça commence).

Au dos du t-shirt, on peut lire «Accomplishing is where it ends» (accomplir est là où ça se termine).

On se rappelle qu’en 2013, à l’arrivée de Michel Therrien à la barre de la formation montréalaise, le slogan «No excuses» (pas d’excuses) était apparu dans le vestiaire de l’équipe. Il avait finalement été retiré à l’aube de la saison 2017.

À l’époque, Paul Byron avait confié au journaliste de TSN John Lu que l’enseigne était devenue une source de distraction dans le vestiaire. Selon lui, vers la fin de la saison 2016, les joueurs tentaient justement de trouver des excuses pour justifier leurs piètres performances.