Le Fire perd son gardien partant

Le Fire de Chicago sera privé de son gardien Kenneth Kronholm lorsque la Major League Soccer (MLS) reprendra sa saison régulière puisque l’athlète s’est déchiré un ligament croisé antérieur du genou lors d’une séance d’entraînement.

L’entraîneur-chef Raphael Wicky a révélé l’information lors d’une conférence téléphonique, dimanche. Le gardien s’est blessé la semaine dernière et sera opéré mardi, ce qui devrait le laisser à l’écart du jeu pour le reste de la saison. Bobby Shuttleworth sera le gardien numéro 1 en relève.

«"Kenny" a toujours un contrat et c'est un très bon gardien de but avec beaucoup d'expérience et il reviendra plus fort, a laissé entendre Wicky. C’est aussi l’objectif qu’il s’est fixé directement après avoir été blessé. Le même jour, il me l'a dit. Il était très touché et émotif, mais il reviendra plus fort.»

Obtenu à l’aide d’un transfert du club allemand Holstein, à Kiel, au mois de mai 2019, Kronholm est rapidement devenu le gardien partant du Fire, amorçant 20 matchs la saison dernière. Il a donné huit buts en cinq parties cette année.

Le Fire doit reprendre sa saison le 20 août contre le Crew de Columbus.