9 trios dévastateurs que pourrait compléter Lafrenière

Comme la loterie de la Ligue nationale de hockey (LNH) sert essentiellement de mécanisme pour favoriser la parité, la supervedette choisie au premier rang d’un repêchage aboutit souvent dans une équipe en reconstruction.

Mais elle a ceci de spécial cette année qu’elle pourrait permettre à une équipe déjà mûre de devenir encore plus terrifiante. En effet, comme une «lettre» a remporté la première phase de la loterie, une puissante formation comme les Penguins de Pittsburgh pourrait accueillir le prodige Alexis Lafrenière dans son giron.

On saura lundi qui héritera de la toute première sélection de l’encan amateur, à l’occasion de la deuxième phase. Chaque équipe éliminée du tour de qualification revendique des probabilités à la hauteur de 12,5%.

Le TVASports.ca s’est amusé à imaginer avec quels compagnons de trios Lafrenière pourrait amorcer sa carrière dans la LNH. Constat : le Québécois pourrait être TRÈS bien entouré l’an prochain.

Sachant que la série entre les Maple Leafs de Toronto et les Blue Jackets de Columbus n’a pas encore connu un dénouement, les deux équipes sont incluses dans l’exercice.

Oilers d'Edmonton

Lafrenière – Connor McDavid – Leon Draisaitl

Imaginez ajouter Lafrenière à la gauche des attaquants ayant terminé aux premier et deuxième rangs des pointeurs cette saison. Joueur des plus complets, Lafrenière apporterait une dimension intéressante, lui qui ne craint pas le jeu robuste et excelle dans les trois zones.

Draisaitl est un gaucher qui évolue parfois au centre, au sein d’un autre trio que celui de McDavid. Cela dit, il a aussi été employé à l’aile droite au cours de sa carrière, et le but ici est évidemment de créer le meilleur trio possible.

Penguins de Pittsburgh

Lafrenière – Sidney Crosby – Bryan Rust

Les deux anciens surdoués de l’Océanic ensemble? Véritable coup du destin! En plus d’alimenter le Québécois, Crosby, qui maîtrise d’ailleurs la langue de Molière, serait un excellent mentor pour le jeune homme.

Predators de Nashville

Lafrenière – Matt Duchene – Viktor Arvidsson

Disons que Viktor Arvidsson, un marqueur naturel, serait un homme heureux! Normalement, c’est Filip Forsberg qui évolue à l’aile gauche du premier trio des Predators, mais Lafrenière pourrait bien devenir l’attaquant le plus dominant de l’histoire de cette organisation.

Rangers de New York

Lafrenière – Mika Zibanejad – Artemi Panarin

Ouf! Zibanejad a affiché la meilleure moyenne de but par match de la Ligue cette saison et Panarin, lui, est un finaliste au trophée Hart. La montée en puissance des Rangers, déjà beaucoup plus rapide qu’anticipé, franchirait un autre niveau.

Wild du Minnesota

Lafrenière – Eric Staal – Kevin Fiala

Parmi les équipes qui seront dans le boulier lundi, le Wild sera probablement celle qui aura le plus besoin d’un joueur comme Lafrenière dans sa formation. Le Wild joue avec une bonne structure, mais il manque de force de frappe et il pourrait bénéficier de sang neuf à l’attaque.

Panthers de la Floride

Lafrenière – Aleksander Barkov – Evgeny Dadonov

Il y a un important bémol à considérer : Dadonov est en voie de devenir joueur autonome sans compensation, et les Panthers semblent vouloir effectuer des changements majeurs. Quoiqu’il en soit, remplacez Dadonov par Brett Connolly ou, qui sait, le prometteur Owen Tippett, et le trio demeure très dangereux.

Lafrenière et Barkov, en plus d’être hautement talentueux, sont des joueurs coriaces et pénibles à affronter.

Jets de Winnipeg

Lafrenière – Blake Wheeler – Nikolaj Ehlers

Est-ce vraiment nécessaire d’envoyer un autre attaquant électrisant à Winnipeg? Wheeler est un fabricant de jeu hors pair et Lafrenière a marqué 114 buts en 173 matchs dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Dans tout ça, Ehlers est l’un des patineurs les plus rapides du circuit.

Maple Leafs de Toronto

Lafrenière – Auston Matthews – Mitch Marner

Il y a des équipes dans l’Est qui ne seraient pas contentes, mais pas du tout! L'aspect le plus intéressant du point de vue des Leafs, qui payent déjà grassement plusieurs attaquants, est que Lafrenière occuperait un faible espace sur leur masse salariale pendant trois ans. De nos jours, une équipe qui possède un arsenal comme le leur n’a pas la chance d’ajouter un joueur d’impact à sa formation à un coût négligeable.

Blue Jackets de Columbus

Lafrenière – Pierre-Luc Dubois – Cam Atkinson

La naissance d’une «French Connection» à Columbus? Un autre Québécois pour subir les foudres de John Tortorella, diront certaines mauvaises langues. Lafrenière et Dubois peuvent tous les deux jouer à la manière d’un attaquant de puissance. Les partisans des Jackets ne s’ennuieraient plus de Rick Nash..