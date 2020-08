Les Astros nargués par un avion

Les Astros de Houston ne sont pas près d’oublier leur scandale des signaux volés.

Vendredi avant leur affrontement contre les Athletics à Oakland, les joueurs de la formation texane ont vu un avion trainant une banderole où il était inscrit : Houston Astérisques.

Houston, we have liftoff ✈️😯 pic.twitter.com/yICJSdswG5 — Michelle Minahen (@MeechMina) August 8, 2020

Rappelons qu’en janvier dernier, les Astros ont été punis par le baseball majeur pour avoir mis en place un système de vols de signaux lors de la campagne 2017 et une partie de la saison 2018. En 2017, Houston a d’ailleurs remporté la Série mondiale, ce qui explique la bannière.

Le directeur général Jeff Luhnow et le gérant AJ Hinch ont été suspendus par les majeurs pour cette affaire et ont ensuite été renvoyés par les Astros. Le club a aussi perdu leurs choix de première et de deuxième rondes en 2020 et en 2021. Il a aussi hérité d’une amende de cinq millions $.