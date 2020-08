Et le prochain adversaire des Canadiens est...

C’est aujourd’hui que l’on connaîtra l’identité de l’équipe qui se frottera aux Canadiens lors de la première ronde des séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Le Lightning de Tampa Bay et les Flyers de Philadelphie, deux équipes toujours invaincues dans le cadre du tournoi à la ronde, croiseront le fer dès 20h

Le match vous sera présenté sur les ondes de TVA Sports et sur TVA Sports direct.

L’équipe gagnante sera celle qui retrouvera le Tricolore en séries.

Jusqu’ici, les Flyers se sont montrés très hermétiques en n’accordant que deux petits buts à des puissances pourtant reconnues pour leur attaque dévastatrice.

«Philly» a d’abord vaincu les Bruins 4-1, avant de triompher 3-1 sur les Capitals. C’est donc dire que la défensive des Flyers, un intéressant mélange de jeunesse et d’expérience, a largement rempli les attentes. Heureusement, car ce ne sera pas de la tarte face au Lightning!

La formation floridienne est également parvenue à battre Boston et Washington. Deux victoires acquises au compte de 3-2. Sans Steven Stamkos de surcroît.

Bon, il faut dire que les Flyers ont fait de même sans Jakub Voracek, qui n’a toujours pas disputé de match depuis la reprise des activités de la LNH...

Deux équipes pleines de ressources

Si l’on se concentre sur la confrontation Philadelphie-Tampa Bay, on se rend compte que le duel de cet après-midi risque d’être assez relevé.

D’un côté, le Lightning. Malgré l’absence de son capitaine, l’équipe compte sur une incroyable profondeur à l’attaque. Ainsi, les Kucherov, Point, Palat et Johnson ont rapidement su faire oublier la blessure de leur #91. Défensivement, Tampa n’est pas à plaindre non plus! Quand Hedman, McDonagh, Shattenkirk, Bogosian, Sergachev et Cernak forment ton groupe de défenseurs, tu peux dormir la tête tranquille.

Devant le filet, Andrei Vasilevskiy n’a plus vraiment besoin de présentation et son expérience grandissante en séries pourrait rapidement devenir un atout de plus pour Tampa Bay.

Crédit photo : AFP

Chez les Flyers, l’attaque est également bien répartie. Bien sûr, Claude Giroux et Sean Couturier en sont les principaux maîtres, mais ne négligeons surtout pas l’apport de joueurs comme Travis Konecny, Joel Farabee et Kevin Hayes.

À la ligne bleue, Ivan Provorov et Matt Niskanen ont développé une intéressante chimie au fil des dernières semaines. Les deux patineurs jouent à la hauteur d’un premier duo défensif.

Derrière eux, les paires Myers-Sanheim et Gostisbehere-Braun ont également fait de l’excellent boulot.

Finalement, pour défendre leur cage, les Flyers comptent sur le jeune et très talentueux Carter Hart, qui ne cesse d’épater depuis ses débuts dans la LNH.

Alors, quelle formation affrontera les Canadiens en séries?

La réponse dès 20h sur les ondes de TVA Sports!