Les amateurs de hockey ne peuvent pas être déçus de la série qualificative opposant les Maple Leafs de Toronto et les Blue Jackets de Columbus.

Celle-ci se conclura lors du cinquième match, dimanche, car les deux formations ont démontré qu’elles n’abandonnaient jamais. En effet, les deux clubs ont comblé des déficits importants pour l’emporter en prolongation lors des affrontements numéro 3 et 4.

«C’est ce qui se produit en séries éliminatoires, il y a des hauts et des bas, a indiqué le défenseur des Blue Jackets Seth Jones, après avoir vu les Leafs inscrire quatre buts sans riposte vendredi soir. Ce sont des montagnes russes et nous devons essayer de rester dans le coup. [...] Nous allons mettre ça derrière nous et être prêts pour le match numéro 5.»

Au lendemain de ce revers, le capitaine Nick Foligno préférait voir du positif dans cette expérience désagréable.

«C’est la façon dont nous réagirons à l’adversité qui va nous permettre d’avoir du succès, en particulier dans les séries éliminatoires, a-t-il dit. S’il y a quelque chose que nous avons appris, c’est que c’est ça qui rend les bonnes équipes formidables en séries. Celles-ci répondent de la bonne façon et j’ai confiance que notre équipe répondra de la bonne manière. C’est une belle opportunité pour nous.»

Ne pas se battre eux-mêmes

Pour leur part, les Torontois veulent profiter de ce qu’ils ont réussi à faire dans le quatrième affrontement, sans toutefois tenir pour acquis qu’ils seront capables de combler un autre déficit.

«Chaque match à sa propre personnalité, mais la clé du succès pour nous c’est de prendre le momentum du dernier match et d’être tout de même en mesure de reconnaître qu’il s’agit d’un nouveau match», a affirmé l’entraîneur-chef Sheldon Keefe, samedi, lors de son point de presse.

«On doit connaître un meilleur match et être conscients que nos opposants ont aussi droit à un nouveau départ», a-t-il ajouté.

En ce qui concerne Mitch Marner, le prolifique attaquant a l’impression que les Leafs sont leurs pires ennemis.

«Nous savons que leurs chances de marquer proviennent des erreurs que nous faisons, a-t-il clamé. Nous devons être bons dans notre zone et travailler à cinq joueurs. Nous sommes capables de nous battre nous-mêmes. Nous devons donc nous assurer d’être à notre meilleur.»

- À noter que le défenseur des Blue Jackets Zach Werenski pourrait rater l’ultime duel entre les deux équipes. Selon le réseau TSN, il a passé une résonance magnétique samedi, car il s’est blessé au bas du corps lors du quatrième duel.