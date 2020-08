Un gros défi attend Daniel Jones

À sa deuxième saison dans la NFL, sa première complète comme quart-arrière partant, Daniel Jones aura plusieurs défis à relever s’il souhaite connaître du succès.

Comme tous les autres athlètes du circuit Goodell, le pivot de la formation new-yorkaise devra composer avec les nombreuses mesures mises en place en raison de la COVID-19, mais ce n’est pas tout.

Les Giants entameront la prochaine saison avec un entraîneur-chef de première année en Joe Judge, un nouveau coordonnateur à l’attaque, soit l’ancien instructeur-chef des Cowboys de Dallas Jason Garrett, et un nouveau responsable des quarts-arrière. Jones devra donc se familiariser avec un environnement complètement différent et un système de jeu revampé, sans pouvoir le pratiquer en situation de match, puisqu’il n’y aura aucun duel préparatoire cette saison.

«C’est à moi d’apprendre le nouveau système du mieux que je peux et le plus rapidement possible, a indiqué Jones au quotidien "New York Post", jeudi. Je dois profiter de chaque moment, utiliser chaque pratique et me présenter préparé.»

Pas totalement de l’inconnu

S’il y a une chose avec laquelle Jones se retrouvera en terrain connu, c’est son groupe à l’attaque. Les receveurs Sterling Shepard, Golden Tate et Darius Slayton, ainsi que l’ailier rapproché Evan Engram et le porteur de ballon Saquon Barkley seront tous de retour.

«Tout ce qu’on peut faire, c’est de se préparer du mieux qu’on le peut dans le temps qui nous est imparti et faire de notre mieux quotidiennement», a ajouté Jones.

«Dans le cas de Daniel, nous devons être juste. C’est une nouvelle attaque, un schéma dessiné pour lui, a révélé Judge. Il a été très limité dans son temps passé sur le terrain afin de s’acclimater. En ce moment, j’aime mieux évaluer ses progrès quotidiennement que de le comparer à l’année dernière.»

En 13 matchs à sa première saison, dont 12 comme partant, Jones a complété 61,9 % de ses passes pour des gains aériens de 3027 verges, en plus d’ajouter 24 relais pour un touché.