Un espoir des Giants derrière les barreaux?

Le choix de premier tour en 2019 des Giants de New York Deandre Baker pourrait faire face à un minimum de 10 ans de prison.

Selon le quotidien «New York Daily News», le demi de coin fait face à quatre chefs d’accusation pour vol à main armée. S’il est reconnu coupable, Baker pourrait même être derrière les barreaux pour le reste de ses jours.

L’avocat de l’athlète de 22 ans, Bradford Cohen, a fait part de son mécontentement sur le réseau social Instagram et il n’a pas mâché ses mots.

«C’est dégoûtant, et non, je ne me retiendrai pas, peut-on lire dans le message de Cohen émis vendredi, après que la diffusion de la nouvelle. Accuser un jeune homme en fonction du témoignage de menteurs est la raison pour laquelle nous avons besoin d’un changement de la vieille garde. Je vous implore d’aller voter. Ne gâchez pas votre vote. Il y a des candidats qui peuvent changer la façon dont notre système judiciaire fonctionne.»

Cohen en est même venu à accuser le bureau du procureur d’État d’avoir «fait équipe» avec ceux qu’il traite de menteurs et de leur avoir permis de «changer leur histoire à de multiples occasions, sans avoir à craindre des poursuites judiciaires».

L’autre joueur impliqué dans cette histoire, le demi de coin des Seahawks de Seattle Quinton Dunbar, ne fait face à aucun chef d’accusation, puisque les procureurs n’auraient pas assez d’éléments de preuve.

Lors d’une fête dans leur résidence en Floride, en mai, Baker aurait pointé un fusil sur des invités et aurait dit à Dunbar de prendre leur argent et leurs objets de valeur.

Le nom des deux hommes est toujours sur la liste d’exemption de la NFL.