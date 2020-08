Où sont Charles Hudon et Ryan Poehling?

L'attaquant des Canadiens de Montréal Alex Belzile a effectué ses débuts dans la Ligue nationale de hockey, vendredi, lors du quatrième match de la série face aux Penguins de Pittsburgh.

Le Québécois de 28 ans a bien fait au cours des 40 premières minutes de jeu, mais Michel Bergeron se questionne surtout sur la présence de Dale Weise à ses côtés.

«J'adore Belzile, on voit que c'est un joueur fougueux et intense, a d'abord dit Bergeron, lors de son segment Sans Filet.

«La seule chose que je ne comprends pas, c'est que Belzile et Dale Weise sont deux droitiers donc on doit en mettre un à gauche... Charles Hudon et Ryan Poehling sont gauchers eux, pourquoi ils sont à Toronto si on ne veut pas les faire jouer?»

Plusieurs partisans ont réclamé la présence de Hudon ou de Poehling sur les réseaux sociaux pour remplacer Weise, qui en arrache considérablement depuis le début de la série.

Bergie est également revenu sur le cas de Pierre-Luc Dubois et de John Tortorella ainsi que sur la «French Connection» des Islanders de New York.

Voyez le segment complet de Michel Bergeron dans la vidéo ci-dessus.