Mercedes domine (encore) les premiers essais libres

Les Mercedes se sont déjà placées aux avant-postes vendredi lors des premiers essais libres du Grand Prix des 70 ans de la F1, cinquième manche du Championnat du monde, Valtteri Bottas devançant Lewis Hamilton sur le circuit de Silverstone.

Sous un temps chaud et ensoleillé, le Finlandais, qui vient de prolonger son contrat avec l'écurie allemande pour 2021, a précédé le sextuple champion du monde de 138 millièmes de seconde. Leur adversaire le plus proche est Max Verstappen (Red Bull), à 727 millièmes.

L'Allemand Nico Hülkenberg, qui remplace chez Racing Point le Mexicain Sergio Perez, testé positif au coronavirus, a surpris avec une cinquième place, devant la Ferrari du Monégasque Charles Leclerc.

Hamilton, largement en tête au classement provisoire du championnat du monde, a remporté dimanche dernier le Grand Prix de Grande-Bretagne, disputé sur ce même circuit de Silverstone.

Mais il avait franchi la ligne d'arrivée avec un pneu crevé alors que Bottas, qui avait subi la même mésaventure un tour plus tôt alors qu'il était deuxième, n'avait marqué aucun point.

Ces crevaisons devraient inciter les écuries à adopter des stratégies différentes dimanche pour la course, d'autant plus que les pneus utilisés ce week-end sont d'une gomme plus tendre que celle du week-end dernier.

Résultats de la 1re séance d'essais libres: