Les Cataractes ont trouvé leur homme

Les Cataractes de Shawinigan ont embauché Ron Choules à titre d’entraîneur-chef, vendredi.

Le vieux routier du hockey junior faisait déjà partie de l’organisation de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), puisqu’il avait été embauché juste avant le dernier repêchage du circuit Courteau, soit en juin. Son rôle n’avait cependant pas été déterminé.

Les Cataractes avaient mis à la porte l’entraîneur-chef Daniel Renaud lors de la dernière campagne et l’avaient remplacé par Gordie Dwyer. Ce dernier a cependant choisi de quitter l’équipe au début du mois, et ce, dans le but de se trouver un nouvel emploi.

Pour revenir à Choules, l’homme de 57 ans a déjà dirigé le Titan d’Acadie-Bathurst (2007 à 2011) et les Screaming Eagles du Cap-Breton (2011 à 2013). Il a également occupé les fonctions d’entraîneur adjoint à Shawinigan (2016-2017), chez les Tigres de Victoriaville (2005-2006) et les Olympiques de Gatineau (2015-2016 et de 2017 à 2019).

«J’aime travailler sur la confiance des joueurs. Ils sentiront toujours que je suis derrière eux autant sur la glace qu’à l’extérieur. Je suis un entraîneur ferme et direct, mais juste avec tout le monde, a indiqué Choules dans un communiqué. Je suis très chanceux d’avoir l’opportunité de revenir dans cette organisation. L’équipe a beaucoup de potentiel et les partisans sont parmi les meilleurs du circuit. Croyez-moi, ils sont tellement bruyants et passionnés que ça rend la tâche de l’équipe adverse difficile.»

«Ron est un candidat de choix. En février dernier, Gordie et lui étaient considérés pour le poste. Et avec le type de saison qui se présente, son expérience et ses excellentes capacités communicationnelles aideront notre équipe», a ajouté le directeur général Martin Mondou.

En plus de l’embauche de Choules, les Cataractes ont indiqué qu’il sera épaulé derrière le banc par Philippe Roy. Celui-ci était l’entraîneur-chef des Hounds de Notre-Dame dans la Ligue de hockey junior de la Saskatchewan depuis 2018.

La saison dernière, Shawinigan a pris le 12e rang du classement général de la LHJMQ en vertu d’un dossier de 29-32-2.